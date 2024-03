Un récent sondage interne dirigé par le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse démontre que beaucoup d'enseignants en ont plus qu’assez des conditions de travail dans les écoles et certains songent à se réorienter.

Le sondage a été distribué aux enseignants et aux spécialistes de toute la province entre le 15 et le 23 février 2024. Il a été complété par près de 3519 membres sur un total de 9600.

84 % d’environ le tiers des enseignants de la province, ont coché avoir envisagé délaisser la profession ou partir enseigner ailleurs.

Des résultats qui sont loin de surprendre Isabelle Cotnoir, la présidente du Conseil syndical acadien de la Nouvelle-Écosse (CSANE).

Je ne suis pas étonnée , dit-elle. C'est vraiment un reflet de ce qu'on entend dans les écoles, dans nos rencontres et les commentaires qu'on reçoit au niveau de la CSANE.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Cotnoir est enseignante et présidente du Conseil syndical acadien de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté d'Isabelle Cotnoir

Elle-même enseignante, elle admet avoir évalué ses options dans les dernières années, même si près de la retraite.

Publicité

76 % des répondants à ce sondage ont cité l'épuisement professionnel comme principal facteur qui les pousse à envisager d'arrêter de travailler

Les deux tiers ont aussi évoqué les charges de travail élevées et un manque de ressources et plus de la moitié des répondants déplore le manque de soutien ou de respect de la part de leur employeur. Certains ont aussi évoqué les problèmes de violence à l'école.

Des gens qui veulent réorienter leur carrière, c'est une discussion qu'on n’entendait pas avant , fait remarquer Isabelle Cotnoir. Mais ces dernières années, c'est courant d'entendre ça dans les écoles.

Le président du Syndicat, Ryan Lutes voudrait voir plus d'actions de la part du gouvernement.

Des études suggèrent que lorsque les enseignants sont épuisés et stressés, leurs élèves le sont aussi, ces résultats soulignent la nécessité d'améliorer les conditions d'apprentissage et de travail dans nos écoles , dit-il Si le gouvernement ne prend pas de mesures pour créer des écoles plus saines et plus sûres, je crains vraiment que plus d’enseignants soient poussés à quitter la profession et que la pénurie actuelle ne fasse qu’empirer.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, Ryan Lutes, affirme que les enseignants s'inquiètent du manque de ressources pour aider les élèves dans le besoin. Photo : Radio-Canada

Le Syndicat réclame une stratégie de recrutement et de rétention des enseignants qui réponde à la pénurie immédiate et aux problèmes systémiques en éducation. Il a également demandé au gouvernement d’augmenter le salaire des enseignants suppléants de la Nouvelle-Écosse, qui sont actuellement parmi les moins bien payés au Canada.

Publicité

Une porte-parole du ministère de l’Éducation reconnaît par courriel que les cinq dernières années, qui comprenaient une pandémie mondiale, ont été difficiles pour la main-d’œuvre de la Nouvelle-Écosse.

Nous savons que la Nouvelle-Écosse a besoin d'enseignants et nous travaillons avec nos partenaires sur des solutions innovantes pour former, attirer et retenir plus d'enseignants que jamais.

Elle indique que le ministère est actuellement en négociation avec le syndicat au sujet de la convention collective. Les salaires des enseignants, y compris les enseignants suppléants, entrent dans le cadre de ces discussions , rapporte la porte-parole.

D'après une entrevue à l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L.