En route vers les Jeux du Québec : « On va voir ce qu’on est capable de faire! »

Une centaine de jeunes athlètes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent sont en route vers Sherbrooke, où débute vendredi soir la 58e Finale des Jeux du Québec.

La délégation de l’Est-du-Québec est composée de 116 athlètes qui participeront aux compétitions dans 15 disciplines.

Une quinzaine de sportifs gaspésiens et leurs accompagnateurs ont fait la route jeudi jusqu’à Rimouski, où ils ont été rejoints par la plus grande partie des athlètes de l’équipe vendredi matin. Un dernier arrêt a eu lieu à Rivière-du-Loup avant le grand départ pour Sherbrooke.

À quelques minutes de leur embarquement à bord des autocars à Rimouski, les jeunes membres de la délégation étaient fébriles.

C’est gros! Il y a du monde de partout alors on va pouvoir voir ce qu’on est capable de faire! lance la joueuse de badminton Anaève Landry, de Grande-Rivière.

Ce qui est le plus excitant, c’est qu’il y aura des parades, plusieurs sports à aller regarder et beaucoup de monde pour nous supporter , ajoute Mila Touré, de Gaspé, qui prendra part aux compétitions de karaté.

Cet aspect rassembleur de l’événement semble d’ailleurs avoir marqué ceux et celles qui en sont à leur deuxième participation à l’événement.

C’est vraiment gros! Il y a plein de monde et ils sont super bons. C’est vraiment de haut niveau, c’est vraiment impressionnant s’exclame Chanel Côté-Gendron, de Rimouski. Après une première participation en gymnastique à la finale de Rivière-du-Loup l’an dernier, elle prendra part, cette fois, aux compétitions de trampoline.

Laurent Thériault, également de Rimouski, en est quant à lui à sa deuxième finale en gymnastique. Déjà qu’il y ait les autres régions, ça fait qu’on socialise , souligne-t-il. Mais en plus, qu’il y ait tous les sports, pas juste la gym, on se fait plein d’amis sur les plateaux et sur la place des jeux, alors ça, c’est le fun!

Il s’attend à vivre une expérience différente de celle vécue en 2023. L’année dernière, c’était dans la région, on connaissait ça Rivière-du-Loup. Mais là c’est un vrai long voyage , se réjouit le gymnaste.

La délégation de l'Est-du-Québec arrivera à Sherbrooke vendredi après-midi, pour prendre part à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu en soirée.