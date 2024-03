Les réactions abondent, à la suite du décès de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney jeudi, à l'âge de 84 ans.

Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel, lui rend un hommage bien senti, lui qui a été sous sa gouverne sous la bannière des progressistes-conservateurs entre 1984 et 1990. Il est d’ailleurs le seul politicien qui a siégé avec lui à être encore présent à la Chambre des Communes.

Le député d'expérience a évolué à côté de Brian Mulroney pendant six ans seulement, mais sa présence aura été décisive dans son parcours.

C’est lui qui m’a décidé à aller en politique, à devenir politicien , déclare Louis Plamondon, qui se remémore d'ailleurs parfaitement un discours de Mulroney à Sept-Îles, qui a été déterminant. Il avait dit: il y aura une place pour le Québec (dans le Canada) dans l'honneur et l'enthousiasme , rappelle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le député Louis Plamondon garde un souvenir précieux de Brian Mulroney, qui a eu un impact important sur son parcours. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

En évoquant l'accord du lac Meech, il garde précisément en tête ce moment où René Lévesque avait parlé du beau risque, un message qui avait résonné fort chez les souverainistes et qui avait eu une incidence sur les élections alors que sur 57 députés conservateurs élus en 1984, 33 avaient voté oui au référendum de 80 , relate-t-il.

De toutes ces années, Louis Plamondon garde de Brian Mulroney l’image d’un homme extrêmement charmant, extrêmement travaillant, extrêmement visionnaire , dit-il.

Au niveau économique, c'est le plus grand Premier ministre que le Canada a eu

À cet effet, il cite le traité de libre-échange, mais aussi l'importance qu'a eu Brian Mulroney sur la scène internationale dans son combat pour libérer l'homme d'état sud-africain Nelson Mandela, notamment pour avoir imposer des sanctions économiques à ce régime d’apartheid .

Publicité

Évidemment, l’échec de l’accord du lac Meech en 1990 a laissé un goût amer. Louis Plamondon le regrette encore.

Le Québec aurait pu se retirer de n'importe quel projet fédéral avec compensation financière grâce à cela , fait-il valoir

C’est lors de cet échec que Louis Plamondon a quitté les rangs du Parti conservateur du Canada en compagnie de cinq autres députés fédéraux pour fonder le Bloc Québécois. Ca a été extrêmement difficile de quitter parce que je ne pouvais pas le lui reprocher.

Louis Plamondon se remémore une conversation qu’il avait eu avec Brian Mulroney, la veille de son départ. Je lui ai dit: écoutez, tout ce que vous avez fait, je vous (en) suis reconnaissant, je vous en remercie. Vous n'auriez pas pu faire mieux. Sauf qu'en même temps, vous avez fait la démonstration par cet échec que ce sera toujours impossible de réformer cette constitution-là...

Entre fils d’ouvriers

Jean Chrétien a aussi salué la mémoire de son rival politique, lui qui succédé à Brian Mulroney à la tête du pays en 1993.

Jean Chrétien reconnaît en lui un adversaire de taille et établit plusieurs liens entre eux. Il évoque le fait qu’ils étaient tous deux fils d'ouvrier, qu’ils ont tous les deux étudié à l’Université Laval, qu’ils provenaient des régions, lui de Shawinigan et Brian Mulroney de Baie-Comeau, et qu’ils ont été tous les deux impliqués en politique toute leur vie.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien premier ministre libéral Jean Chrétien a salué la mémoire de l'ancien premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney, jeudi soir. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Il a fait sa marque en Premier ministre, il n’y aucun doute, souligne Jean Chrétien.

Nous n'étions pas toujours d'accord, c'est bien évident, mais on était souvent d'accord. Il croyait comme moi au Canada.

Enfin, il fait ressortir qu'au-delà des partis, le fédéralisme les réunissait en un grand point.

Pour maintenir l'unité, on avait des méthodes peut-être différentes, mais le but était le même.

Avec des informations de l'émission Toujours le matin