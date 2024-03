Un mercure en dents de scie attend le Carnaval de Sherbrooke

Même si la météo joue les trouble-fêtes cette année, avec le vent qui a compliqué l’installation du site, de la pluie et un mercure clément prévu dimanche, le Carnaval de Sherbrooke est fin prêt à accueillir les visiteurs au parc Jacques-Cartier tout le week-end.

Quand on travaille dans des événements à l’extérieur, on est quand même habitués à devoir s’ajuster. C’est sûr que ce sont des changements majeurs, tout est prêt pour accueillir les gens , partage la directrice des ventes et des commandites aux Féeries Hivernales de Sherbrooke, Pascale Doré.

Cette année, la place des Jeux du Québec située dans le pavillon Armand-Nadeau bonifie le Carnaval. Plusieurs spectacles seront présentés jusqu’à la fin des compétitions sportives.

On a installé un système de sonorisation à l'extérieur pour que les gens puissent bénéficier des spectacles parce que les places sont limitées à la place des Jeux du Québec , ajoute Pascale Doré.

Même si la course de raquettes et le Parcours de Glace et lumières sont annulés, toutes les autres activités ont lieu , assure Pascale Doré. Tyrolienne, jeux gonflables, tour de calèche, les classiques du Carnaval sont de retour, avec un mercure plus chaud qu’à l’habitude samedi et dimanche.

Il y a des années où il fait -25 et les gens ont de la misère à venir faire les activités du Carnaval, souligne la directrice des ventes. Là on n’aura pas ça. On est très enthousiastes, les passeports sont encore en vente.

On a plus que 60 % des activités qui sont gratuites, le site est ouvert à tout le monde , ajoute l’organisatrice. Les parents qui accompagnent leur enfant lors d’une activité payante n’ont pas besoin d’un passeport. Si par contre un enfant veut faire un tour de calèche et que vous voulez le faire avec lui, oui ça vous prend un passeport , spécifie-t-elle.

L'événement battra son plein jusqu’au dimanche 3 mars. Des animations ont lieu vendredi soir à la place des Jeux du Québec, le reste des activités commence samedi matin dès 10h.