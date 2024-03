La Cour ordonne le maintien des urgences la nuit à l’hôpital de Rivière-Rouge

Une ordonnance de la Cour supérieure du Québec devrait apporter un soulagement aux citoyens de la vallée de la Rouge où les urgences de l'hôpital de Rivière-Rouge risquaient de fermer de soir et de nuit.

En se basant sur l'arrêt de la Cour d'appel du 23 février, la Cour supérieure a émis une nouvelle ordonnance exigeant que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides s'assure de maintenir les urgences de l'hôpital de Rivière-Rouge ouvertes la nuit, et ce, jusqu'au 15 août.

Cela doit permettre aux deux parties de mettre en état leur dossier en vue d'un éventuel procès si cela s'avère nécessaire, a expliqué Me Carl-Éric Therrien, avocat pour la demanderesse.

Rappelons qu'en raison d'un manque critique de personnel, le CISSS des Laurentides avait pris la décision en décembre dernier de fermer les services d'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge entre 20 h et 8 h à compter du 1er février. Le mécontentement de la population avait fait écho jusqu'à l'Assemblée nationale.

La fermeture avait été évitée de justesse en raison d'une décision de la Cour d'appel et, depuis, des injonctions ont permis de garder les urgences ouvertes 24 heures sur 24.

Selon Me Therrien, la décision rendue jeudi par la Cour supérieure a rassuré les citoyens de la région, qui auraient dû parcourir au minimum une soixantaine de kilomètres pour se rendre aux urgences les plus proches.

On est content parce que ça va permettre aux citoyens de respirer un peu et aussi pour le personnel hospitalier d'avoir une meilleure perspective de travail pour les mois qui viennent à l'égard de l'urgence de nuit , a déclaré Me Therrien.

Il a dit qu'il était ouvert à trouver d'autres solutions pour régler le dossier à la place d'un procès.