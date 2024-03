La délégation régionale prête pour l’action aux Jeux du Québec

Pas moins de 114 jeunes athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean participeront à la Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke au cours des prochains jours.

Ils évoluent dans 13 disciplines distinctes. Une trentaine d’entraîneurs et d’accompagnateurs font le voyage vers l’Estrie avec eux pour les soutenir, sans compter leurs proches.

La cérémonie d’ouverture a lieu vendredi soir. Le gymnaste Sébastien Vigneault, de Jonquière, a été choisi pour porter le drapeau vert et gris du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de l’événement. Quant aux compétitions, elles commencent samedi.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le chef de la délégation régionale, Frédéric Bouchard, a indiqué que les jeunes sont gonflés à bloc.

Selon lui, ceux inscrits en patinage de vitesse et en curling sont particulièrement à surveiller. Leurs performances risquent de valoir des places sur le podium. Les haltérophiles et les judokas font aussi partie des espoirs de médailles, selon le Regroupement loisirs et sports (RLS). Toutes ces disciplines seront en action dans le deuxième bloc de compétition, à compter du 6 mars.

Frédéric Bouchard rappelle cependant que rien n’est encore joué. On a souvent la chance d’être compétitif, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors il faudra voir pour les autres sports!

En 2023, la délégation régionale avait récolté 28 médailles.