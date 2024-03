Le maire de Winnipeg désormais en faveur de réouvrir Portage et Main aux piétons

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, est maintenant en faveur de la réouverture aux piétons de l'intersection entre l’avenue Portage et la rue Main, et ce dès 2025.

Plusieurs sources indiquent à CBC /Radio-Canada que le maire en fera l'annonce en conférence de presse vendredi matin. Elles indiquent aussi que Scott Gillingham annoncera la fermeture définitive des tunnels qui sillonnent le sous-sol.

La conférence est prévue après qu'un rapport commandé par le conseil municipal a averti que de réparer le carrefour coûterait 73 millions de dollars et ralentirait la circulation pendant quatre à cinq ans, le temps des travaux.

Selon le rapport, ces coûts sont dus à la nécessité de maintenir le passage souterrain ouvert pendant que la ville rénove l’intersection.

Le bureau du maire Scott Gillingham n’a pas souhaité faire de commentaire. Les réparations, n’incluent ni les réparations du tunnel lui-même, ni d'une nouvelle station de transport en commun que la ville prévoit de construire à l'intersection ou à proximité de celle-ci.

Une opération qui devra être répétée dans 40 ans

Le gestionnaire par intérim de l'urbanisme de Winnipeg, James Veitch, écrit dans le rapport que ces rénovations devront être réitérées dans les prochaines décennies. Une nouvelle membrane aurait une durée de vie d'environ 40 ans, ce qui signifie que cette rénovation devra être répétée à l'avenir .

D'après le document, ces travaux comprennent 29 millions de dollars pour l'excavation et le remplacement de la membrane qui protège la passerelle des intempéries ainsi que 13 millions de dollars pour des travaux sur les conduites d'eau et d'égout.

Ouvrir en mode plein écran Le tunnel actuel (en jaune), passe sous l'avenue Portage et la rue Main. Photo : Radio-Canada

Ils comprennent aussi 13 millions de dollars pour un nouveau pavage, des arbres et des barrières en surface, 12 millions de dollars pour la gestion de la circulation pendant la période de construction et 6 millions de dollars pour la construction de nouveaux escaliers et ascenseurs permettant d'accéder aux souterrains.

Le rapport indique que trois propriétaires situés à l'intersection devraient accepter de fournir leur propre accès aux tunnels, ce qui ne réduirait que de 6 millions de dollars le coût estimé du projet.

Ouvrir en mode plein écran Le tunnel est un passage presque obligé pour les employés de bureau du centre-ville à l'heure du dîner. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Ouvrir l’intersection coûterait de 20 à 50 millions de dollars

Si la Ville décide de réparer l’intersection sans garder le souterrain ouvert, le coût serait de 20 à 50 millions de dollars, sous réserve d'une étude plus approfondie.

Plus de 10 millions de dollars seraient nécessaires pour enlever les barricades et installer des trottoirs ainsi que des feux de circulation pour les piétons, selon le rapport commandé par le conseil municipal.

Ce dernier indique qu'environ 72 000 véhicules traversent le carrefour chaque jour de la semaine, et qu'environ 2100 personnes traversent sous le carrefour pendant durant les heures de pointe en semaine.

La rue Portage et Main est fermée aux piétons depuis 1979, date de l'ouverture du tunnel.

Ouvrir en mode plein écran La carte du sondage de 2018 sur la rue Portage et Main montre que seuls les habitants du centre-ville sont favorables (en vert) à la réouverture de l'intersection aux piétons. Photo : Radio-Canada / Jacques Marcoux

Scott Gillingham, élu maire en 2022, a exprimé peu d'enthousiasme dans le passé pour la réouverture de l'intersection.

Huit options de réaménagement ont été proposées en 2023 devaient faire de la traversée de Portage et Main une expérience plus accueillante, plus dynamique et plus équitable , rappelle James Veitch.

Il souligne que le carrefour est par ailleurs de moins en moins praticable pour les piétons depuis la COVID-19 et la fermeture des portes la nuit.

Avec les informations de Bartley Kives