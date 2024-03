Un cas de rougeole chez un adulte dont la source de l’infection est « inconnue »

L'agence de santé publique de la région de York (YRPH) enquête sur un cas confirmé de rougeole dont la source d'infection est « inconnue ».

L'autorité sanitaire régionale de York cherche à contacter les personnes qui ont pu être exposés à ce cas confirmé de rougeole , indique le communiqué.

D'autres lieux d'exposition font l'objet d'une enquête et les contacts concernés seront directement informés , note également l'agence de santé publique.

Le YRPH indique que la rougeole est une infection virale très contagieuse qui se propage facilement par transmission aérienne et qui peut vivre dans les aires ou sur des surfaces jusqu'à deux heures.

Le virus a été éliminé au Canada en 1998 grâce aux vaccins, mais l'agence de santé publique a déclaré qu'il y a toujours des cas sporadiques dans le pays, en particulier lorsque les gens voyagent pendant les épidémies dans d'autres parties du monde.

Les personnes les plus susceptibles de réagir gravement à l'infection, qui peut entraîner des lésions cérébrales ou la surdité, sont les nourrissons de moins d'un an, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, précise l'autorité sanitaire. La rougeole peut également être mortelle.

Selon les autorités sanitaires, des personnes ont pu être exposées à ce cas confirmé de rougeole si elles se trouvaient aux endroits suivants : Restaurant Melt N Dip au 1018 avenue Eglinton Est. à Mississauga, le samedi 24 février de 17 h 30 à 20 h 30.

au 1018 avenue Eglinton Est. à Mississauga, le samedi 24 février de 17 h 30 à 20 h 30. La salle d'attente principale du service des urgences de l'hôpital Mackenzie Health Cortellucci Vaughan , situé au 3200 Major Mackenzie Ouest à Vaughan , le lundi 26 évrier de 14 h 40 à 16 h 55 environ.

, situé au 3200 Ouest à , le lundi 26 évrier de 14 h 40 à 16 h 55 environ. La clinique médicale Vellore, située au 10395 Weston à Woodbridge , le lundi 26 février, de 12 h 10 à 17 h 30 environ.

L'autorité sanitaire régionale indique que les personnes susceptibles d'avoir été exposées doivent immédiatement confirmer qu'elles ont reçu deux doses du vaccin contre la rougeole. Les personnes nées avant 1970 ont probablement eu la rougeole dans leur enfance et sont donc protégées, précise aussi l'agence de santé publique.

Publicité

Un cas dans la région de Hamilton

Les autorités sanitaires du comté de Brant ont rapporté qu'un enfant de la région de Brantford, en Ontario, avait contracté la rougeole lors d'un récent voyage en Europe.

Des personnes ont donc pu être exposées à la rougeole au service des urgences de l'hôpital général de Brantford le vendredi 23 février entre 20 h et 2 h du matin, et au service des urgences de l'hôpital pour enfants McMaster le samedi 24 février entre 6 h et 14 h environ, ont indiqué les responsables de la santé publique dans des communiqués de presse.

Des personnes ont également pu être exposées sur le vol 6584 de la Lufthansa reliant l'aéroport Heathrow de Londres (Royaume-Uni) à l'aéroport Pearson de Toronto vendredi après-midi et au terminal 1 de l'aéroport Pearson entre 18 h et 21 h, a indiqué le service de santé du comté de Brant.

Les responsables de la santé publique de Brant n'ont pas révélé l'âge de l'enfant, mais ont indiqué qu'il était hospitalisé depuis mercredi.

Avec des informations de CBC News