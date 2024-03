Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté jeudi son budget provincial pour l’année 2024-2025. Si la santé reste la grande priorité, le gouvernement déploie aussi un éventail de mesures fiscales. Mais ces annonces restent trop timides pour lutter contre l’inflation selon l’opposition.

Près de 160 millions d’économies d’impôts par an jusqu’à 2028, voilà l’une des annonces majeures de ce budget provincial dévoilé jeudi par le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, Allan MacMaster.

Cela va passer par l’indexation des tranches d’impôts sur le revenu et de certains crédits d’impôt sur l’inflation. Ces allègements fiscaux vont devenir de plus en plus importants chaque année , a souligné le ministre des Finances, hier, sur le plateau de CBC .

Allan MacMaster, ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse a présenté jeudi le budget 2024-2025. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Selon les premières projections, cela devrait représenter des économies moyennes allant de 69 à 259 dollars par personne en 2025, en fonction de la tranche d'imposition. Les économies moyennes atteindront entre 231 et 863 dollars en 2028.

Les progressistes-conservateurs présentent cette mesure comme le plus grand allègement fiscal de l'histoire de la province.

Insuffisant pour l’opposition

Pour les libéraux ou les néo-démocrates, ce budget n’est pas suffisant pour soulager les Néo-Écossais face à l’inflation galopante dans la province.

Ces changements vont garder plus d’argent dans les poches des Néo-Écossais, mais nous payons toujours la taxe de vente la plus élevée au pays , a écrit Zach Churchill, le chef de l'opposition officielle, dans un communiqué.

Il demande toujours au gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston de baisser de 2 % la portion provinciale de la taxe de vente.

La cheffe du NPD de la Nouvelle-Écosse, Claudia Chender (à gauche), et le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill (à droite) réagissent au budget de la province. Photo : Radio-Canada

Il y a plus d'un milliard de dollars de crédits supplémentaires, mais pas d'argent frais pour maintenir les urgences en milieu rural ouvertes , a réagi Claudia Chender, la cheffe du NPD en Nouvelle-Écosse. Le refus de ce gouvernement d'indexer l'aide au revenu au milieu d'une crise inflationniste montre un manque de compréhension des difficultés.

Le gouvernement de Tim Houston ne prévoit pas d’augmentation des taux d’aides au revenu, pour la troisième année consécutive.

Insuffisant pour les syndicats

La présidente du Syndicat canadien de la fonction publique Nan McFadgen regrette également le gel des aides aux plus précaires.

Le gouvernement de Tim Houston a annoncé un excédent budgétaire alors qu'il prévoyait un déficit de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet argent devrait être investi dans des programmes concrets visant à réduire le coût de la vie, plutôt que de se contenter d'offrir des allègements fiscaux et des crédits d'impôt provisoires pour couvrir la différence , juge la syndicaliste.

Nan McFadgen est présidente du Syndicat canadien de la fonction publique. Photo : Gracieuseté du SCFP

Le syndicat estime aussi que les 9,6 millions de dollars consacrés aux secteurs des soins de longue durée et d’aide à domicile ne seront pas suffisants pour soutenir les employés.

Même son de cloche pour le Syndicat des enseignants de la province. Pour le président Ryan Lutes, ce budget manque de détermination pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ou remédier à la pénurie croissante d'enseignants.

Ce gouvernement ne fait rien plus vite ou plus tôt lorsqu'il s'agit de soutenir nos enfants à l'école.

Le gouvernement a annoncé 28 millions pour le recrutement et la formation des enseignants, mais le syndicat regrette qu’aucune augmentation de la rémunération des enseignants suppléants n'ait été annoncée.

Seule mesure qui trouve grâce aux yeux de tous, le lancement d’un programme de dîners dès septembre dans les écoles primaires publiques de la province. Une enveloppe de 18,8 millions de dollars a été budgétée pour soutenir cette idée proposée depuis plusieurs mois par les deux partis d'opposition et des associations.

Des revenus incertains

La Chambre de Commerce de l’Atlantique salue les investissements dans la santé et le logement, mais rappelle au gouvernement de ne pas perdre de vue le soutien aux petites entreprises confrontées à l'augmentation des coûts d'exploitation et aux difficultés liées à la main-d'œuvre .

Les représentants économiques montrent aussi une inquiétude face à l’augmentation de la dette nette de la province, qui devrait atteindre 20 milliards. La province prévoit aussi un déficit sur les quatre prochaines années.

La santé des finances de la Nouvelle-Écosse est aussi scrutée par la Vérificatrice générale, Kim Adair. Pour la quatrième année consécutive, elle met en garde la province contre l'incertitude importante sur les prévisions de recettes pour 2024-2025.

Les recettes de la province ont fortement augmenté avec, notamment, la hausse démographique depuis la pandémie, mais les projections montrent un ralentissement de la croissance dans les prochains mois.

Avec les informations de CBC