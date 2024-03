Brian Mulroney : les Nords-Côtiers pleurent celui qui a mis Baie-Comeau sur la carte

Depuis l'annonce du décès de l'ancien premier ministre baie-comois Brian Mulroney jeudi soir, les Nords-Côtiers sont unanimes : l'homme politique a permis de mettre la Côte-Nord sur la carte. Plusieurs citoyens et élus de la région reviennent sur ce qu'il a apporté au territoire.

Le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, rappelle que Brian Mulroney était particulièrement fier de ses origines baie-comoises. Il n'hésitait pas non plus à les évoquer lors de ses déplacements à travers la planète. M. Mulroney a encore de nombreux amis à Baie-Comeau, a aussi fait valoir le député en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Mes plus sincères condoléances à la famille et amis de ce grand homme politique et grand citoyen honorifique de Baie-Comeau. Je garderai en mémoire ce moment où j’ai eu la chance de rendre hommage à M. Mulroney. (2019)

Yves Montigny se souvient particulièrement d'une conversation qu'il a eue avec l'ancien premier ministre lors du dévoilement de son buste, qui est maintenant devant l'hôtel de ville de Baie-Comeau.

"Si vous êtes convaincus de faire le mieux pour votre communauté, persistez. On vit des échecs, mais on se souvient après qu'on l'a fait pour les bonnes raisons." Ça m'a marqué parce que c'est pour ça que je me suis présenté en politique. C'est encore pour ça que j'en fais aujourd'hui, contre vents et marées des fois, puis on persiste, puis on continue , raconte M. Montigny.

Brian Mulroney, c'est un battant. Il m'influence beaucoup tous les jours dans tout ce que je fais.

Lorsqu'Yves Montigny était maire, il avait tenté de créer une maison-musée en l'honneur de Brian Mulroney.

La ministre et députée caquiste Kateri Champagne Jourdain a mentionné sur le réseau social X que M. Mulroney était un grand homme d'État .

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, a également écrit sur le réseau social X : Au nom des Nord-Côtiers et en mon nom, merci Monsieur Mulroney. Mes meilleures pensées accompagnent sa famille et ses proches.

Il a marqué les esprits des Baie-Comois

Une Baie-Comoise rencontrée jeudi soir, tout juste après l'annonce du décès de l'ancien premier ministre, se dit attristée par la nouvelle. Pour nous les Nord-Côtiers, on a vraiment vu beaucoup de changements [lorsqu'il était au pouvoir.] Il a apporté un vent de nouveauté. Il était très présent sur la Côte-Nord. Moi, je l'ai beaucoup aimé , confie Michelle Larrivée.

Avant qu'on ait eu ce premier ministre-là, Baie-Comeau n'avait jamais été sur la carte, et là, Baie-Comeau est apparu sur la carte.

Le conseiller du quartier Saint-Georges à Baie-Comeau, Marc Rainville, dit que ce fut une surprise pour lui d'apprendre son décès. C'est quand même un des premiers ministres qu'on a eus au Canada qui était un petit gars de Baie-Comeau, qui a permis de faire connaître Baie-Comeau au Canada entier.

Un autre résident de Baie-Comeau, François Leblond, souligne que c'est une grosse perte pour la région. M. Mulroney a été élevé ici à Baie-Comeau. Il aimait sa région.

La Ville de Baie-Comeau indique sur sa page Facebook qu’elle rendra hommage éventuellement à Brian Mulroney. Pour l’instant, on ne sait pas encore comment cela prendra forme.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin