Le ministre des Finances, Allan MacMaster, rapporte que le bureau de la vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse recevra un montant budgétaire record pour le prochain exercice financier, mais que son gouvernement n'a pas été en mesure de fournir tout l'argent demandé par Kim Adair.

J'ai sur mon bureau un classeur d'environ quatre pouces d'épaisseur contenant des demandes budgétaires et il faut équilibrer toutes ces demandes et ces priorités , fait valoir le ministre.

Le budget 2024-2025 de la vérificatrice générale, s'élève à près de 6,3 millions $. Il s'agit d'une augmentation d'environ 200 000 $ par rapport au dernier budget, mais bien inférieure à l'augmentation de 1,1 million $ demandée par Kim Adair.

En janvier, Kim Adair a expliqué que son bureau avait besoin d'argent supplémentaire en raison des responsabilités accrues liées aux audits du système de santé.

Les conservateurs ont fait campagne en 2021 pour avoir un auditeur de la santé dédié et cette responsabilité a été confiée au bureau de Kim Adair.

En plus d'examiner les livres comptables du centre de santé IWK et de Santé Nouvelle-Écosse, son équipe a effectué des audits sur le système d'ambulance provincial et le processus utilisé par le gouvernement pour construire des centres de soins de transition, y compris l'achat d'un hôtel inachevé près de Bedford.

D'autres audits sont prévus, mais Kim Adair a spécifié aux députés de la commission de gestion de l'Assemblée législative en janvier que le financement allait décider de la quantité de travail supplémentaire qu'elle pourrait entreprendre.

Une hausse satisfaisante

Sa demande de budget lui aurait permis d'embaucher trois personnes supplémentaires pour s'occuper des audits en santé en plus de rehausser les niveaux de rémunération de son bureau pour suivre les normes de l'industrie et embaucher des experts à court terme.

Kim Adair est tout de même satisfaite de l'augmentation. Elle dit que l'argent supplémentaire permettra d'embaucher deux personnes de plus pour les dossiers en santé.

Cela porte le nombre total de cette équipe à six , dit-elle.

Les soins de santé dépassent les 7 milliards $ dans le budget provincial si l'on inclut les projets de construction, représentant 44 % de toutes les dépenses.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate Susan Leblanc s'adresse aux journalistes. Photo : Radio-Canada / Michael Gorman

La députée néo-démocrate Susan Leblanc croit qu’avec tout cet argent dépensé en santé, la vérificatrice générale aurait dû recevoir tout l’argent demandé.

Ça soulève des signaux d'alarme majeurs , dit-elle. C'est une demande qui se retrouvait dans la lettre de mandat du ministre de la Santé et ça fait deux ans de suite que le procureur général demande l’argent.

Elle croit que le récent rapport critique sur l'hôtel inachevé souligne l'importance de son travail.

Infirmerie d’Halifax

Le député libéral Braedon Clark ajoute que son travail sera encore plus important à mesure que le projet de réaménagement de Centre de santé QEII commencera à prendre de l'ampleur.

Ouvrir en mode plein écran Braedon Clark du Parti libéral Photo : Robert Short/CBC

Le gouvernement a annoncé mercredi que les travaux préparatoires à la construction du site de l'infirmerie d'Halifax commenceront au printemps.

Je pense qu'il est raisonnable que la VG dispose des ressources nécessaires pour enquêter correctement , dit-il. À son avis, priver la vérificatrice de tout l’argent dont son bureau a besoin équivaut à une autre promesse non tenue en matière de surveillance et de transparence de la part de ce gouvernement .

Le ministre des Finances, Allan MacMaster n’est pas d’accord. Il affirme que le gouvernement a respecté son engagement d'accorder un traitement spécial lorsqu'il s'agit de vérifier les dossiers de la santé.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC