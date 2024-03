Quatre membres de l’équipe du restaurant Pompette à Toronto ont fait leurs bagages cette semaine, en prenant soin de plier leurs tabliers et d’emballer leurs couteaux pour un voyage à Montréal. L’objectif de ce déplacement : créer un menu de concert avec le restaurant Hélicoptère dans le cadre du festival Montréal en Lumière.

Cette collaboration pour deux soirs est née, notamment, grâce à une amitié de longue date entre Christian Perreault-Hamel, sommelier au restaurant Pompette, Samuel Fisher, un sommelier montréalais et l’équipe d’Hélicoptère.

Des liens se sont aussi tissés lorsque le copropriétaire d’Hélicoptère, David Ollu, a visité le restaurant torontois pendant la pandémie.

La cheffe et copropriétaire du restaurant Pompette, Martine Bauer (Photo d'archives) Photo : Stefano Nicu

On a discuté avec eux sur la philosophie de la restauration et de la cuisine et ça matchait un peu avec ce que nous on fait actuellement , raconte Martine Bauer, cheffe et copropriétaire de Pompette.

Il y a effectivement des parallèles entre les deux entreprises. Chacun a son restaurant et son café-boulangerie. Ils travaillent, eux aussi, avec beaucoup de producteurs locaux.

Christian Perreault-Hamel ajoute que les deux restaurants se rejoignent aussi en matière de service, c’est-à-dire une approche décontractée. La personnalité du personnel se reflète dans les plats, dans le service et dans les interactions avec le client , croit-il.

Combiner deux univers culinaires

Les « Poireaux vinaigrette » de Martine Bauer sont un classique du menu de Pompette. Photo : Stefano Nicu

Pendant deux soirs, les univers de Pompette et d’Hélicoptère fusionneront. Chacun puisera dans ses spécialités au cours des cinq services. Par exemple, au cours du repas à cinq services, Martine Bauer servira les poireaux vinaigrette, un classique du menu du restaurant torontois, tandis que David Ollu préparera un plat à base de champignons, un ingrédient phare de son menu.

Le menu final est le fruit de discussions entre les deux équipes. Avant le premier service, l’équipe de Pompette aura passé quelques jours dans la cuisine de leurs camarades. Même si tout se passe de façon conviviale, il y a un jeu d’équilibre.

C'est comme dans un couple, t'as besoin de t'adapter. Tu ne changes pas ta manière de faire, tu ne changes pas ta manière de vivre, mais tu t'adaptes à l'autre personne.

En 2008, le chef Susur Lee a été le président d’honneur du festival Montréal en Lumière, alors que la Ville Reine était à l’honneur. D’autres chefs torontois ont participé à Montréal en Lumière au fil des ans : 2005 - Claudio Aprile

2008 - Bertrand Alépée, Christopher Brown

2018 - Patrick Kriss

2022 - Shawn Adler et Nick Liu

Montréal en Lumière, une inspiration pour Toronto?

Martine Bauer se réjouit de participer à Montréal en Lumière. Selon elle, c’est dommage qu’on n'a pas ce genre d'événement à Toronto .

On a le Michelin, ça fait venir des gens, mais le prix n'est pas le même. On sait que les restaurants étoilés, c’est un coût, c’est un budget. Alors que là, nous, avec ce festival Montréal en Lumière, c'est tous les restaurants de tous les horizons budgétaires. Ça ouvre les portes à tout le monde , pense-t-elle.

Christian Perreault-Hamel pense, quant à lui, qu’un tel événement saurait mettre en valeur le talent culinaire et le caractère multiculturel de la Ville Reine. Selon lui, beaucoup de Canadiens ne savent pas ce qui se passe à Toronto sur la scène gastronomique.

Christian Perreault-Hamel est sommelier au restaurant Pompette de Toronto. Photo : Stefano Nicu

Toronto n’a rien à envier [à Montréal] , pense-t-il. On est vraiment dans l'effervescence, surtout depuis la pandémie et je pense qu'avoir des des trucs d'envergure de ce ce niveau-là, permettrait d’attirer l'attention à l'extérieur de Toronto.

David Ollu croit que le festival Montréal en Lumière dynamise la scène culinaire à un moment de l’année généralement un peu plus calme.