Il y a une semaine à peine, le premier ministre François Legault s’en prenait avec véhémence à la Cour d’appel du Québec, pour la décision qu’elle avait rendue au sujet de l’accès des demandeurs d’asile aux services de garde subventionnés. C’est ce même tribunal qui donne maintenant au premier ministre sa plus grande victoire des derniers mois.

Non seulement la Cour valide-t-elle pratiquement tous les articles contenus dans la Loi sur la laïcité de l’État, mais elle renverse la décision du juge Marc-André Blanchard au sujet des écoles anglophones. Ce dernier les avait soustraites du champ d’application de la loi, évoquant le droit des minorités linguistiques à gérer leurs propres institutions.

Au-delà de cette divergence, la décision de la Cour d’appel se distingue surtout de par le ton qu’elle emploie et la forme qu’elle revêt. Le juge Blanchard avait avalisé la plupart des dispositions de la loi 21, mais son agacement était perceptible dans le jugement qu’il avait rendu. La Cour d’appel offre un regard bien différent.

Les juges embrassent large d’entrée de jeu. Ils parlent du rôle qu’a joué la religion dans l’histoire du Québec, évoquent les débats qui ont traversé la société québécoise ces dernières années sur la question de la laïcité et rappellent même les conclusions de la commission Bouchard-Taylor. Surtout, on semble présenter la loi comme le fruit d’un compromis.

On sait qu’après le rapport Bouchard-Taylor, la discussion sociopolitique sur la neutralité et la laïcité de l’État a continué, à des degrés d’intensité variables selon les époques et les gouvernements, pour aboutir à l’adoption de la Loi, en juin 2019 , écrivent les magistrats.

Ces derniers s’emploient ensuite à réfuter, un à un, et parfois même avec sévérité, les nombreux arguments qui leur ont été soumis par les opposants de la loi. Très peu d’entre eux trouvent grâce à leurs yeux.

C’est d’ailleurs en parcourant les 279 pages du jugement que l’on comprend pourquoi ses auteurs ont mis près d’un an et demi à l’écrire. Les références à des précédents aussi bien qu’à l’histoire constitutionnelle du pays y sont abondantes, les juges remontant jusqu’à la Proclamation Royale de 1763 et à l’Acte de Québec de 1774 pour documenter leur point de vue.

L’incontournable disposition de dérogation

Si la loi est jugée valide, c’est essentiellement parce que le gouvernement québécois a choisi d’invoquer la disposition de dérogation prévue à la Charte canadienne des droits et libertés. Les juges rappellent en effet que les gouvernements qui recourent à cette disposition n’ont pas à se justifier, pas plus que les tribunaux n’ont à se prononcer sur le bien-fondé d’une telle décision.

Or, c’est précisément ce qui irrite le gouvernement Trudeau. À peine la décision de la Cour d’appel avait-elle été rendue que le ministre fédéral de la Justice promettait d’intervenir devant la Cour suprême pour défendre la Charte canadienne des droits et libertés.

Notre gouvernement a de vives inquiétudes quant au recours préemptif à la disposition de dérogation , écrivait Arif Virani, dans un communiqué.

Son gouvernement ne verrait certainement pas d’un mauvais œil que les tribunaux encadrent de manière plus stricte le recours à cette disposition. Au cours des dernières années, l’Ontario et la Saskatchewan y ont aussi eu recours, en plus du Québec; la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État constitue l’occasion parfaite d’en remettre en question certains usages et de voir si la Cour suprême est prête à reconsidérer certaines de ses décisions antérieures.

Dans leurs plaidoiries, des opposants à la loi avaient d’ailleurs incité les juges à faire preuve d’ audace en allant à l’encontre des précédents établis sur la question. Pour les juges de la Cour d’appel toutefois, s'interroger sur les conditions d’application de la disposition de dérogation revient à remettre en question son existence même. Or, écrivent-ils, ce débat est clos depuis 1982 .

Quant à l’idée que la Cour devrait faire preuve d’audace, les juges écrivent que cette idée apporte peu, voire rien, au débat . Le rôle d’une cour d’appel n’est pas de faire preuve d’audace , ajoutent-ils, refusant d’aller sur ce terrain. Reste à savoir si la Cour suprême voit les choses du même œil.

Une victoire politique

Victoire sur le plan juridique, la décision de la Cour d’appel en est aussi une sur le plan politique pour la CAQ. Sous le feu des critiques pour les difficultés qu’il éprouve à soutirer le moindre avantage du gouvernement fédéral, François Legault pourra faire valoir – du moins pendant quelque temps – que sa stratégie donne des résultats.

C’est que le jugement rendu vient conforter la posture nationaliste du premier ministre, lui qui soutient depuis son élection qu’il est possible pour le Québec d’affirmer son identité distincte tout en demeurant au sein de la fédération canadienne. Non seulement la loi 21 est-elle jugée valide, mais la décision renforce aussi l’idée qu’une utilisation plus proactive de la disposition de dérogation peut permettre au gouvernement d’atteindre ses objectifs à cet égard.

Depuis son adoption, des indépendantistes s’attendent à ce que les tribunaux finissent par invalider la loi 21 et croient que cela pourrait donner du carburant à leur cause. Pareil scénario ne peut toutefois pas être tenu pour acquis, comme le démontre la décision unanime des juges de la Cour d’appel.

On ignore encore si la Cour suprême acceptera d’entendre la cause et, le cas échéant, en faveur de qui elle tranchera. Il lui faudrait certes déployer bien des efforts pour déconstruire le jugement dense et amplement documenté rendu mercredi, mais cela s’est déjà vu.

Il serait sage, de part et d’autre, d’attendre encore un peu avant de tirer des conclusions définitives sur les implications politiques de ce jugement. Pour l’instant toutefois, le gouvernement a toutes les raisons d’être satisfait.