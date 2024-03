Le Conseil scolaire francophone dépose un budget amendé pour l’année en cours

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) a approuvé son budget amendé pour l’année scolaire en cours.

Le surplus budgétaire a été réduit d’environ 800 000 $ pour atteindre la somme de 218, 871 $.

Les dépenses ont augmenté d’environ 5 % sur les chiffres préliminaires, avec notamment une hausse significative des frais juridiques.

On est dans une meilleure position cette année, à ce moment-ci de l’année, que l’année passée où on était en déficit , affirme Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du CSF .

Nouvelles sommes

Près de 3 millions de revenus additionnels proviennent du Programme des langues officielles dans l’enseignement qui est versé par l’entremise d’ententes bilatérales entre le Canada et chaque province.

Lorsque la question a été posée à Bertrand Dupain, secrétaire-trésorier par intérim, pour savoir si cette hausse de revenus allait être destinée à une amélioration des services aux élèves, il a indiqué qu’il faudra un peu de patience.

Les augmentations de revenus vont être en grande partie placées sur la cause juridique, donc il y en aura peu pour cette année. En revanche, pour 2024-2025, nous envisageons une augmentation , explique-t-il.

Bertrand Dupain dit que cela dépendra du nombre d’élèves inscrits au conseil scolaire : C’est ça qui génère presque 80 % de notre budget.

Frais juridiques

Pour 2022-2023, les frais juridiques étaient de 1,1 million de dollars. Aujourd'hui, ils se situent aux alentours de 6,35 millions de dollars.

Une partie de ces frais provient du fait que le CSF avait été nommé comme partie lorsque des parents de l’annexe Queen Elizabeth ont décidé de poursuivre le conseil scolaire anglophone en cours.

Oui, on a dépensé des frais pour se défendre, mais on a gagné et puis on a ouvert un programme. Cette retombée est vraiment l’aspect positif des choses , explique Marie-Pierre Lavoie.

Le reste des coûts proviennent principalement du fait que le CSF a décidé de poursuivre la province, le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire de Vancouver en Cour suprême de la Colombie-Britannique pour le manque d'action après sa victoire en Cour suprême du Canada.

Le Conseil scolaire francophone demande notamment d'octroyer au ministre de l'Éducation les pouvoirs nécessaires à l'acquisition d'actifs des commissions scolaires anglophones et à leur transfert au CSF .

Les trois dernières années ont été difficiles avec le budget, conclut Mme Lavoie. On avait des surplus qu’on a grugés, beaucoup, mais là il faut remonter la pente. On s’en va vers un avenir meilleur.

Avec des informations de Jennifer Magher