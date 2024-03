La température chute de 20 degrés en quelques heures à Calgary

Des précipitations de neige et une baisse des températures rapide se sont abattues sur Calgary et les environs jeudi après-midi, provoquant des embouteillages et plusieurs accidents à l'heure de pointe.

En moins d'une heure, la température est passée de près de 10 degrés Celsius en début de journée à des températures inférieures au point de congélation. À 18 h, il faisait -10 degrés Celsius.

La neige a commencé à tomber en début de soirée et Environnement Canada prévoit jusqu'à 10 cm en soirée dans la région.

Une circulation difficile

Vers 16 h, la Gendarmerie royale du Canada de Cochrane a signalé une collision entre plusieurs véhicules dans les voies en direction ouest de la Transcanadienne à la hauteur de l'autoroute 40, sur le territoire de la Première Nation Stoney Nakoda.

La circulation est bloquée. Les conducteurs sont appelés à emprunter des itinéraires différents pendant que les véhicules sont retirés des routes.

Un autre incident près de Carstairs au nord de Calgary a également causé une fermeture de route.

D'après Alberta 511, le service d’information routière, les conducteurs peuvent s’attendre à des délais importants dans les deux cas.

Ces changements soudain (Nouvelle fenêtre) de températures seraient causés par un front froid arrivant du nord de l'Alberta. En après-midi, les températures ont chuté de 15 à 20 degrés Celsius, dit Environnement Canada.

Au cours de la nuit, la ville peut s'attendre à un minimum de -16 degrés. Avec le refroidissement éolien, le facteur éolien pourrait atteindre -20 .

C’est quoi le refroidissement éolien? Le refroidissement éolien est une mesure approximative de la sensation de froid. Il se calcule en considérant les effets de la vitesse du vent. Source: Environnement Canada

Les régions montagneuses et certaines parties des Foothills peuvent s’attendre à ce que les précipitations neigeuses se poursuivent jusqu'à dimanche.

Environnement Canada demande aux résidents de se préparer à ces températures froides et de prévoir leur déplacement en fonction des conditions glissantes.