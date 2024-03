L’ex-député conservateur André Harvey peiné par le décès de Brian Mulroney

L’ex-député conservateur de Chicoutimi, André Harvey, se dit peiné du décès de son ancien chef, Brian Mulroney. Il se souvient de lui comme quelqu'un qui aimait les gens.

L’ancien premier ministre du Canada de 1984 à 1993 et chef du Parti progressiste-conservateur du Canada est décédé à l’âge de 84 ans jeudi.

André Harvey a été député du PPCC dans Chicoutimi de 1984 à 1993.

J'ai surtout eu l'occasion de travailler avec lui comme président du caucus pendant tout le deuxième mandat de quatre ans et j'ai toujours apprécié, évidemment, sa façon toujours très humaine d'aborder tous les dossiers, parfois même quand c'était un petit peu difficile dans la période, entre autres, de l'accord du lac Meech. Ça avait été extrêmement difficile à l'époque, donc, nous avions l'occasion de nous parler souvent lors des journées de caucus le mardi et le mercredi et c’était une personne très agréable avec qui c'était vraiment agréable de travailler. Je garde un merveilleux souvenir de M. Mulroney , a d’abord réagi André Harvey.

Un coup de main pour la route 175

Concernant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est l’apport qu’il a fourni pour lancer le projet de route à quatre voies divisées dans la réserve faunique des Laurentides dont il se souvient le plus.

Dans le dossier de la route 175, la première grande étape que j'ai décidé de franchir, c'était de faire venir la Commission royale à Chicoutimi dans les années 90-91 pour la faire reconnaître comme une route nationale canadienne. Donc il avait donné un bon coup de main dans ça , a poursuivi André Harvey qui a également été député du Parti libéral du Canada par la suite.

La lutte contre l'apartheid

L’ancien député souligne aussi le rôle qu’a joué le natif de Baie-Comeau sur la scène internationale, notamment dans le dossier de l'apartheid en Afrique du Sud et de Nelson Mandela en faisant pression sur les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nelson Mandela avait notamment appelé Brian Mulroney au lendemain de sa libération.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre canadien Brian Mulroney, en compagnie du président américain Ronald Reagan et de la première ministre britannique Margaret Thatcher, en juin 1988. En imposant des sanctions partielles contre l'Afrique du Sud, le Canada s'est opposé à l'Angleterre qui ne voulait pas imposer de sanctions. Photo : Reuters / Gary Hershorn