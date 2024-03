Budget Alberta : un échec pour certains, un plan prudent pour d’autres

L’opposition et de nombreux groupes de pression du milieu de la santé et de l’éducation estiment que le budget albertain dévoilé jeudi est un échec pour faire face aux défis de la province. Les milieux d’affaires applaudissent la prudence dans les dépenses.

Ce budget est une mise en scène pour détourner l’attention du fait qu’une promesse a été brisée , a dénoncé la cheffe du Nouveau Parti démocratique, Rachel Notley.

Elle souligne que la réduction d’impôt promise pendant la campagne électorale de mai 2023 n’est pas comptabilisée dans les budgets à venir. Elle s’insurge aussi que le gouvernement doive emprunter pour publier un surplus budgétaire.

Le ministre des Finances, Nate Horner, a justifié cet emprunt comme un choix stratégique pour pouvoir rembourser la dette et épargner dans le Fonds du Patrimoine tout en respectant le cadre fiscal de la province.

Publicité

Ce n’est pas réaliste. Les Albertains savent compter , a rétorqué Rachel Notley.

Pas assez pour la santé et l’éducation

La politicienne qui a annoncé son départ de la tête du NPD de l’Alberta aurait aimé plus d’investissements en santé et en éducation.

Ces deux ministères reçoivent des hausses budgétaires supérieures à 4,4 % par rapport aux finances mises à jour au troisième trimestre. La combinaison de l’inflation et de la croissance de la population atteignent toutefois 7,4 %.

Selon le président de l’Association des enseignants de l’Alberta, Jason Schilling, le triple aurait été nécessaire pour gérer l’afflux d’élèves dans les écoles albertaines. Les parents peuvent s’attendre à des éliminations de programme, à plus d’élèves par classe et à moins de soutien pour les enfants , a-t-il dit.

Même son de cloche du côté de la santé. Nous avons une crise de personnel et le gouvernement ne la prend pas au sérieux et ne la mentionne même pas , a réagi Chris Galloway de Friends of Medicare.

Vous ne pouvez pas vous vanter d’attirer les gens en Alberta et ne pas bâtir les services dont ils ont besoin.

Le budget n’est pas suffisant pour retenir les professionnels de la santé, affirme également dans un communiqué la Health Sciences Association of Alberta, un syndicat qui représente 30 000 professionnels du secteur.

Publicité

Un milieu d'affaires heureux

Des représentants du monde des affaires applaudissent toutefois le gouvernement provincial pour sa retenue dans les dépenses.

La Chambre de commerce de Calgary et le Business Council de l’Alberta, qui représente plusieurs grandes entreprises albertaines, se réjouissent du versement ponctuel de 2 milliards de dollars dans le Fonds du Patrimoine ainsi que de l’argent dédié au remboursement de la dette.

Les deux organisations soulignent aussi les investissements en éducation postsecondaire. Ce secteur voit une hausse de 3 % de son budget par rapport aux finances mises à jour au troisième trimestre.

L’argent dédié à l’établissement d’un programme d’incitatif à la capture et au stockage du carbone reçoit également leurs félicitations.