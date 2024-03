Des personnalités publiques de l’Estrie pleurent Brian Mulroney

Des personnalités publiques estriennes ont rapidement rendu hommage au 18e premier ministre Brian Mulroney peu après l’annonce de sa mort, jeudi soir.

L'ancien chef progressiste-conservateur aura marqué de nombreux politiciens de divers horizons politiques de la région pendant la décennie qu’il a dirigé le pays et dans les années suivantes.

L'ancien premier ministre du Québec et député de Sherbrooke, Jean Charest, a notamment été nommé comme ministre d’État à la jeunesse dans les années 1980 par Brian Mulroney.

M. Mulroney a été un des plus grands premiers ministres de l’histoire du Canada. Il fut un leader exceptionnel. Un visionnaire. Et un homme d’État dont l’influence a eu un impact significatif sur le plan international. Je garde le souvenir d’un homme généreux, passionné et profondément attaché au Canada. Nous lui sommes profondément reconnaissants de son dévouement et de son engagement à l’endroit de notre pays , a-t-il publié sur le réseau social X en soirée.

Publicité

Le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes n’a pas non plus hésité à qualifier l’ancien premier ministre de meilleur premier ministre que le Canada a eu sur X. Sa publication offre également ses sympathies à la famille, et inclut une photo des deux politiciens.

Mes sincères condoléances à la famille Mulroney et à tous les Canadiens. Le très honorable Brian Mulroney, en tant que Premier ministre et député, était un ardent défenseur d'un Canada uni et d'un monde plus pacifique et plus respectueux de l'environnement. Il nous manquera , a lancé la députée libérale de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge.

Mes condoléances aux proches de M. Mulroney. Cet homme d'exception, visionnaire, laisse aux Canadiennes et Canadiens un important héritage, du commerce à l'environnement, en passant par les relations internationales et les droits humains , a ajouté sa collègue et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau.

Le maire de Victoriaville Antoine Tardif a également rendu hommage à M. Mulroney sur Facebook. Quelle tristesse d’apprendre ce soir le décès de Brian Mulroney. Je me souviendrai à jamais des rencontres et discussions que j’ai eu le privilège d’avoir avec lui. Un homme et un politicien inspirant. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses proches , a-t-il publié.

Plus de détails à venir