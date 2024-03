Alma présente sa vision d’un centre-ville renouvelé

Le centre-ville d'Alma devrait changer de visage d'ici 2040. La Ville a présenté jeudi un plan qui comprend la construction de logements, l’élargissement des trottoirs sur la rue Saint-Joseph pour permettre l'installation de terrasses permanentes ainsi que l’ajout de verdure et d'une voie cyclable.

Le conseil municipal devrait adopter le plan particulier de développement en avril. Alma compte investir 5,2 millions de dollars dans le projet dans les prochaines années.

Dans le fond, ce qu'on crée, c'est une ambiance parce qu'on veut que les gens aient le goût d'aller demeurer au troisième étage avec une super belle vue et le goût aussi d'utiliser tous les services qu'on retrouvera au centre-ville, de marcher dans le centre-ville, d'être un piéton, d'être un cycliste, d'avoir accès facilement, de le vivre , a exposé la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Il faut savoir où on se rend pour poser les bons jalons pour s'y rendre d'abord puis on l'a dit, il y a une problématique élevée en termes de disponibilité de logements à Alma. On pense que le secteur centre-ville, c'est le principal secteur à bonifier , a poursuivi le conseiller municipal Frédéric Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, a rencontré les médias en compagnie du conseiller municipal Frédéric Tremblay. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

La Ville souhaite que le développement se fasse avec cohérence, qu'une harmonie architecturale soit respectée. Elle veut aussi mettre en valeur le patrimoine bâti, notamment en inversant le sens unique sur la rue Sacré-Coeur afin d'améliorer la vue sur l'église Saint-Joseph. Il y a aussi une volonté de mettre en valeur la rivière Petite-Décharge.

Au niveau de la région, je pense qu'on est la première ville à arriver avec un plan aussi précis, un plan de revitalisation, mais aussi revoir l'ensemble. Moi, je trouve que c'est la vocation complète qu'on change à notre centre-ville. C'est pour ça que là on arrive avec un plan qui est audacieux. On change les habitudes aussi chez nos gens , a ajouté la mairesse.

Intéressant pour des commerçants

Pour des commerçants déjà installés au centre-ville, la proposition est intéressante.

En tant que centre-ville, on veut le dynamiser, donc les logements, changer le sens de la rue, mettre des arbres, les touristes, ça va être vraiment génial puis je vais avoir une terrasse permanente , a exprimé Kirian Mailloux, copropriétaire de la microbrasserie Le Lion bleu.

On était au point mort depuis un certain temps, donc là au moins on a un dynamisme puis une revitalisation qui peuvent aller de l'avant. C'est sûr que c'est super intéressant. Ça va aller avec nous dans nos projets locatifs, résidentiels et commerciaux à venir , a dit de son côté Chantale Tremblay, propriétaire d’une partie des Plaza 2 et 3.

Demain matin, si ça amène 500 ou 600 personnes de plus qui vivent au centre-ville, c'est clair que l'impact est majeur sur tous les secteurs d'activité : restauration, commerce de détail, services professionnels. C'est sûr que ça va avoir un bel impact , a souligné Jeffrey Chénard, propriétaire du Dooly’s.

D’après un reportage de Mireille Chayer