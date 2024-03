Trois ans et demi de prison pour l’ancien militaire Claude Houde

L'ex-militaire de Bagotville Claude Houde est condamné à trois ans et demi d'emprisonnement pour avoir agressé sexuellement une membre des Forces armées canadiennes lors de deux événements distincts survenus en 2019 à Saguenay.

Le caporal-chef de 46 ans, qui a été libéré des Forces armées canadiennes en 2023 pour conduite non satisfaisante à la suite d’un autre procès pour agression sexuelle pour lequel il a été condamné à deux ans moins un jour de prison, entend contester le verdict et la peine en appel dans ce deuxième procès en Cour martial, a fait savoir son avocat Me Jean-Marc Tremblay.

Le juge Louis-Vincent D’Auteuil a imposé la peine jeudi après-midi après avoir analysé les facteurs aggravants dans le dossier, notamment la gravité des gestes commis et les séquelles psychologiques subies par la victime.

Le juge a estimé que l’emprisonnement était la seule peine appropriée pour ce crime compte tenu qu'il s'agissait d'infractions graves et du fait que Claude Houde a aussi usé d’abus de confiance à l’égard de la victime.



Parmi les facteurs atténuants, le juge a mentionné que bien que le contrevenant ne reconnaisse pas sa culpabilité face aux chefs d’accusation qui pèsent contre lui, il a pris conscience, à la suite des plaintes formulées contre lui, qu’il doit être plus prudent et sensible dans ses comportements avec les femmes lors de relations intimes, entre autres. Selon le juge, le risque de récidive est plutôt faible .

La poursuite réclamait quatre ans d'emprisonnement alors que la défense réclamait une peine de 18 mois.

Lors du prononcé du verdict, Claude Houde avait été reconnu coupable de deux des quatre chefs d’agression sexuelle auxquels il faisait face. Le tribunal l’avait innocenté pour les deux chefs en lien avec des événements qui se seraient produits en Roumanie en 2018 puisque le juge ne pouvait prouver hors de tout doute raisonnable que des agressions sexuelles avaient été commises.

En juillet 2023, le juge avait rejeté une requête en arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan présentée par l’avocat de Claude Houde.

Claude Houde avait été reconnu coupable une première fois en juin 2022 à deux chefs d'agression sexuelle, pour des événements survenus entre décembre 2015 et mars 2017, à l’endroit d’une autre militaire. Cette cause a été portée en appel.