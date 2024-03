Le district scolaire de Surrey change ses recommandations de livres, des voix s’indignent

Après l’annonce du retrait de certains livres, considérés comme des classiques, du programme d'études recommandé par le district scolaire de Surrey pour les élèves de 10e année et plus, plusieurs voix politiques se sont élevées jeudi sur cette décision.

Les quatre livres qui ne sont plus recommandés, mais toujours disponibles dans les bibliothèques des écoles, sont Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (To Kill a Mockingbird), de Harper Lee sur la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, The Absolutely True Diary of a Part Time Indian de Sherman Alexie, In the Heat of the Night de John Ball, et Of Mice and Men de John Steinbeck.

Ritinder Matthew, directrice associée des communications pour le district scolaire de Surrey, explique qu’il y a toujours 5000 copies de ces livres dans les bibliothèques du district. La révision des quatre livres concernés a été déclenchée il y a un an après des plaintes de parents d'élèves, car leurs enfants ne se sentaient pas en sécurité lors de l'étude de ces livres.

Nous avons reçu des commentaires de parents et de tuteurs qui ont partagé des expériences vécues par leurs élèves dans des situations, des salles de classe où ils ne se sentaient pas en sécurité, que ce soit en classe ou en dehors de la classe en raison de ce programme.

Cette révision a alors été faite par des enseignants d’anglais, qui connaissent au mieux les écoles et les élèves , sur la base de critères établis par des chercheurs indépendants qui ont contextualisé la pédagogie antiraciste et culturellement adaptée que le district a mise en place.

Si des enseignants veulent continuer à utiliser les quatre livres, explique Ritinder Matthew, ils doivent s’assurer d’expliquer le contexte et d’apporter un soutien aux élèves pour qu'ils comprennent notamment les dommages causés par le racisme aux communautés autochtones et noires et leur impact sur les communautés historiquement marginalisées .

Plusieurs enseignants continuent d’utiliser [ces livres] et ils le font de manière responsable.

La ministre de l'Éducation Rachna Singh a expliqué jeudi que les districts scolaires prennent leurs décisions localement, et de manière indépendante, et que son ministère n’est pas là pour choisir les livres au programme ou dans les bibliothèques.

Cependant, elle assure qu’elle aura une conversation pour comprendre le retrait de ces quatre livres, même si elle ajoute que ces livres sont toujours disponibles pour les enseignants qui le souhaitent. Rachna Singh pense que les élèves doivent lire les classiques, mais aussi être exposés à d’autres auteurs .

Selon elle, les districts scolaires sont les plus à même de connaître leurs populations d'élèves et de prendre les décisions en conséquence.

Chaque district scolaire a un processus pour choisir ces ressources et comment choisir les livres recommandés qui peuvent être utilisés dans diverses salles de classe, explique Rachna Singh.

Une décision « incroyable », « bizarre »

Pour le chef du parti BC United, Kevin Falcon, il s’agit d’une décision incroyable . Il dénonce le fait que le retrait ait été décidé par une douzaine d'enseignants seulement.

Ce sont des classiques de la littérature qui enseignent des histoires importantes sur le racisme et les réalités de la vie à une époque différente [...] nous ne pouvons pas retirer des livres comme ceux-là du système scolaire. Je pense que c'est mal.

Même son de cloche du côté du premier ministre David Eby qui dit que cela semble être une décision folle [et] bizarre , notamment car Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un « livre profondément antiraciste ». Le premier ministre encourage le district à repenser sa décision.

Or, Ritinder Matthew rétorque que l'année dernière, le ministère de l'Éducation a publié ses lignes directrices contre le racisme avec une section sur les districts scolaires qui sont encouragés à examiner les ressources pédagogiques dans l'optique de l'équité.

D’autres livres recommandés

Ritinder Matthew explique que d’autres livres sont désormais recommandés parce qu’ils donnent du pouvoir d’action et une voix à des personnages issus de groupes historiquement racisés, marginalisés ou sous-représentés et qui ont dans ces livres des positions de pouvoir ou de résilience.

Elle fait remarquer que dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, les personnages noirs sont unidimensionnels, que le récit de type sauveur blanc est présent, qu'il y a un langage capacitiste et que l'utilisation du « mot en n » est normalisée dans le texte, pas nécessairement comme une insulte, mais souvent comme un autre mot pour les Noirs .

Parmi les livres désormais recommandés, il y a Beloved de Toni Morrison, The Hate U Give d’Angie Thomas, Brother de David Chariandy ou encore Nickel boys de Colson Whitehead. Pour le district, il s'agit de « garantir que chaque salle de classe est sûre pour chaque enfant » et de « revoir les programmes d’études sous l’angle de l’équité ».

Avec des informations de Tarnjit Parmar