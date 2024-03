Le plan de la CCN pour la rive est du ruisseau de la Brasserie ne fait pas l’unanimité

Le projet de réaménagement de la rive est du ruisseau de la Brasserie inquiète des joueurs du centre-ville de Gatineau.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a présenté les détails de son plan au public, jeudi, lors d’une journée portes ouvertes.

Elle propose la décontamination des terrains au coût de 8 à 10 millions de dollars, l’aménagement d’un parc linéaire estimé de sept à 10 millions pour mettre en valeur les berges et la création de nouveaux logements permanents pour attirer des résidents dans ce secteur.

La construction de quatre bâtiments de huit étages se trouve sur la table. En octobre dernier, la CCN avait indiqué que 360 logements seraient créés.

La première fois que j’ai entendu parler du projet à l’automne dernier, je n’en revenais pas. C’est tellement aberrant , affirme la sommelière et propriétaire du Soif Bar à vin, Véronique Rivest. Son commerce se trouve en bordure de la rue Montcalm, à quelques pas du ruisseau de la Brasserie.

Ouvrir en mode plein écran Véronique Rivest est propriétaire d'un restaurant près du ruisseau de la Brasserie. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Logiquement comme entrepreneure et femme d’affaires, je devrais me réjouir que plus de gens habitent ici. Oui, je suis pour la densification du centre-ville, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c’est n’importe quoi. C’est détruire un des magnifiques milieux de vie qu’il y a dans la Vieux-Hull ,

C’est carrément un mur de condos que la CCN propose de construire le long de la rue.

Vision Centre-Ville (VCV) exprime aussi des craintes. L'organisme n’aime pas le projet de la CCN dans sa forme actuelle .

D'avoir quatre gros bâtiments pour le logement vient cacher la vue sur le ruisseau et limite l'accès aux citoyens , souligne le stratège en communication de Vision Centre-Ville.

VCV n’est pas contre le fait d'avoir du logement sur place. Il estime toutefois que le centre-ville offre d’autres endroits où bâtir de tels édifices.

Ouvrir en mode plein écran La Commission de la capitale nationale a tenu une journée portes ouvertes jeudi afin de présenter au public les détails de son plan de réaménagement. Photo : Radio-Canada / Martin Comtois

Vision Centre-Ville croit que la CCN pourrait réduire le nombre de bâtiments dans le projet. Il suggère notamment d’en ériger deux aux extrémités, créant un grand espace vert entre eux.

Publicité

VCV affirme que cet espace doit être un espace vert, et ce qu’on propose n’en est pas un . En revanche, il dit aimer beaucoup la proposition de la Ville de Gatineau pour l’autre berge.

La municipalité a annoncé mardi son intention de réaménager la rive ouest du ruisseau de la Brasserie, transformant notamment la rue Taylor en voie partagée. Elle prévoit également l’ajout de végétaux et de bancs tout en consolidant la vocation culturelle du secteur.

Le projet de la Ville de Gatineau est estimé à 6,8 millions.

Le conseiller municipal du quartier Hull-Wright, Steve Moran, espère que la CCN et la Ville sauront collaborer pour faire arrimer leurs projets respectifs.

Les gens disent constamment qu’ils adorent le ruisseau, qu’ils aimeraient qu’on s’en occupe. J’aimerais qu’on s’en occupe ensemble.

Steve Moran souhaite que la CCN écoute la population locale. Il sait que plusieurs personnes craignent pour l’avenir de l’espace vert sur la rive est.

Dans l’esprit des gens, ça fait 15 ans qu’ils se font dire qu’il va y avoir un espace vert. C’était planifié pour ça. Si on est pour enlever ça, il faut avoir de bonnes raisons.

La CCN s'inspire du canal Lachine

Du côté de la CCN , on indique que des groupes ont déjà été rencontrés, dont Vision Centre-Ville, l’Association des résidents de l’île de Hull et la Chambre de commerce de Gatineau. Ce qu’on privilégie, c’est l’accès aux berges. C’est aussi de créer un lien invitant pour tous les résidents. C’est important de le faire ensemble , explique la directrice des affaires publiques, Émilie Girard-Rue.

Ce qui est proposé au sujet de la superficie des édifices, ça représente en ce moment 30 %. Le reste, c’est de l’espace public. C’est très important pour nous de contribuer à cette durabilité dans la région et la conservation.