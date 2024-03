Winnipeg connaît son 3e mois de février le plus chaud en 150 ans

Bien que Winnipeg ait connu son troisième mois de février le plus chaud en 150 ans, un climatologue estime que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot.

Selon le climatologue en chef à Environnement Canada, David Phillips, l’hiver a été inhabituel partout au pays cette année.

À Winnipeg, la température est documentée depuis 150 ans. Sans le jour supplémentaire de cette année bissextile et les quelques derniers jours de temps froid, le mois de février 2024 aurait été le deuxième plus chaud enregistré, explique-t-il.

Au cours du mois, la température moyenne à Winnipeg était de -6,3 °C, selon le climatologue. La capitale manitobaine a vu son mois de février le plus chaud en 1998, avec une température moyenne de -4,6 °C. Pendant le second février le plus chaud, en 1878, une température moyenne de -5,1 °C a été enregistrée.

Au cours des 25 dernières années, rien ne se rapproche du genre de février que nous avons connu , affirme David Phillips.

Alors que l’on compte généralement 13 jours avec des températures sous les -20 °C en février, Winnipeg en a connu 3 en 2024, d’après lui.

Winnipeg a connu une chaleur constante cet hiver, affirme-t-il.

Le changement climatique et le phénomène climatique El Niño, revenu en force l’année dernière pour la première fois en sept ans, sont deux principaux facteurs en jeu, mais le lien entre les deux est encore largement inconnu, selon M. Phillips.

Je pense que l’effet des changements climatiques consiste en quelque sorte à intensifier le phénomène El Niño.

Les effets des changements climatiques se produisent généralement plus lentement et modifient les tendances à long terme, selon le climatologue. Il explique qu’au-delà de cette année hors de l’ordinaire, une tendance de fond confirme que les hivers ne sont plus ce qu’ils étaient.

Malgré le temps doux, David Phillips conseille aux Winnipégois de ne pas s’y habituer trop vite.

Je ne rangerais pas la pelle à neige. On ne peut pas encore écrire la nécrologie de l'hiver alors que nous ne sommes qu'au début du mois de mars.

L'un des avantages de la température pourrait être la diminution du risque d'inondation, bien que le manque de précipitations puisse poser problème aux pompiers forestiers, aux jardiniers, aux éleveurs et aux agriculteurs, affirme-t-il.

Peu importe ce que vous cultivez, vous avez besoin de ces précipitations.

Avec les informations d'Ozten Shebahkeget