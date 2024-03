Sébaste et crevette : le milieu des pêches entendu à Ottawa

Des intervenants du milieu des pêches du Québec et de l’Atlantique ont plaidé à Ottawa jeudi après-midi au sujet de la crise qui frappe l’industrie des pêches.

Ils ont témoigné, par visioconférence, devant le comité permanent des pêches et des océans, notamment au sujet des crevettiers et de la pêche au sébaste. La séance de jeudi concernait notamment la question des barèmes utilisés par le ministère pour fixer les quotas de pêche au sébaste.

Les acteurs de l’industrie des pêches ont réitéré plusieurs points de leurs revendications, notamment la question des quotas, dont la majorité revient aux bateaux hauturiers.

L’annonce faite par la ministre [des Pêches Diane Lebouthillier] le 26 janvier est venue confirmer […] l’arrêt de mort de la flottille de crevettiers du golfe du Saint-Laurent en allouant la plus grande part des quotas de sébaste présents et futurs à des pêcheurs hauturiers qui, eux, peuvent continuer à prospérer sans ces quotas , a mentionné le directeur général de l’Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Element.

Il déplore ainsi le partage des quotas qui apporte, selon lui, peu ou pas de retombées dans les communautés maritimes de l’est du Canada.

Claudio Bernatchez, directeur général de la Coopérative des capitaines propriétaires de la Gaspésie s’est également adressé au comité. Il a demandé au comité d’avoir une approche et une vision globale face à la situation.

Claudio Bernatchez a multiplié les points de presse depuis le début de la crise qui touche les membres de la coopérative. (Photo d'archives)

Il faut, une fois pour toutes, qu’on écoute les sciences, qu’on écoute l’industrie, puis qu’on sorte le politique des décisions qui sont prises dans le monde des pêches au Canada.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie halieutique à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) de l’Université du Québec à Rimouski, Dominique Robert, a précédé M. Bernatchez.

Le chercheur de l’ ISMER est d’avis que la pêche au sébaste, même avec une augmentation des quotas dédiés aux crevettiers, ne pourrait pas compenser pour la disparition de la crevette.

Dominique Robert est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie halieutique à l'ISMER à Rimouski. (Photo d'archives)

Il avance également que la crise qui touche les crevettiers actuellement pourrait s’étendre rapidement à d’autres pêcheries.

Je recommanderais au comité permanent des pêches et des océans d’étendre le cadre de la présente étude au-delà des allocations de la pêche au sébaste pour identifier une gamme de solutions qui permettront d’enrayer la crise que subissent les crevettiers à court terme et d’augmenter la résilience du secteur des pêches à plus long terme en établissant une stratégie pour prévenir les prochaines crises qui se profilent à l’horizon dans le golfe du Saint-Laurent , dit-il.

Jean Lanteigne de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels et un syndicat de travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador ont aussi été entendus par le comité permanent jeudi après-midi.