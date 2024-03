Le conducteur du U-Haul arrêté en lien avec un délit de fuite mortel

Un homme de 35 ans a été arrêté en lien avec un délit de fuite à bord d’un camion U-Haul qui a causé la mort d’une femme dimanche soir dernier.

L’homme en question a été intercepté le 27 février par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Wainwright vers 18 heures. Des agents des crimes majeurs de la GRC de l'Alberta étaient également présents pour procéder à l’arrestation, qui s’est déroulée dans une résidence de Wainwright.

Le 25 février en soirée l’accusé a percuté une femme de 45 ans qui s’était arrêtée pour inspecter son véhicule.

Selon la surintendante Leanne MacMillian, la victime s’était immobilisée pour inspecter son véhicule endommagé par un tapis clouté déployé par la GRC .

Les autorités tentaient d’appréhender l’homme de 35 ans au volant d’un camion U-Haul, car il était soupçonné de vol.

C’est en essayant de fuir la police que le camion aurait heurté la résidente de Fort Saskatchewan, qui a succombé à ses blessures.

Plusieurs accusations avant le drame de dimanche

L’homme fait face à une dizaine d’accusations en lien avec l’incident du 25 février, dont conduite dangereuse causant la mort, délit de fuite, agression d'un agent de police avec une arme, refus de s'arrêter lors d'un accident causant la mort, vol de voiture et vol de courrier.

Au moment de son arrestation, l’accusé était déjà recherché en vertu de mandats du comté de Parkland pour des vols commis le 19 décembre 2023 et le 22 décembre 2023 dans des casiers postaux du centre de loisirs Spruce Grove.

Il était aussi recherché à l'extérieur d'Edmonton pour des incidents survenus il y a plus d’un an, notamment pour conduite en état d'ébriété, omission de rester sur les lieux d'un accident et conduite sans assurance.

L'accusé est la définition même d'un délinquant prolifique , a déclaré la surintendante Leanne MacMillan, agente adjointe du district du centre de l'Alberta. Il a comparu devant un juge de paix et a été placé en détention provisoire. Sa prochaine date d'audience est fixée au 7 mars à la Cour provinciale de justice de l'Alberta à Leduc, à Edmonton et à Stony Plain.

Recherché en Saskatchewan

En plus des accusations qui pèsent contre l’homme en Alberta, il était aussi recherché en Saskatchewan pour introduction par effraction et vol d'ordinateurs dans un hôtel de la petite ville de Wynyard, en avril 2023. Les mêmes accusations pèsent contre lui pour des faits qui se sont produits à Saskatoon.