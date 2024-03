Le géant minier Vale lance son chantier à Bécancour, la compagnie met en place une usine de production d’ingrédients pour dans la fabrication de batteries pour la compagnie GM-Posco.

Un quatrième chantier de la filière batterie se met en branle à Bécancour. On en est à la phase préparatoire.

Le géant minier déjà actif au Canada, Vale s'installe à côté de GM -Posco, en fait directement sur ses terrains. Il restera à déterminer si l'espace occupé sera acheté ou loué. Les équipes de construction tentent d’évaluer la capacité portante du sol en forant sur le terrain.

Le roc solide là, on l'atteint à peu près aux alentours de 14 mètres , affirme Gino Croft, superviseur du chantier.

L'investissement total pour ce projet n'est pas encore connu. On sait quand même que dans son usine, Vale prévoit embaucher 50 personnes. L'entreprise produira du sulfate de nickel, un ingrédient dans la fabrication de cathodes pour batteries de véhicules électriques.

Ce sera la plus grosse production du genre à l'extérieur de la Chine. Vale n'était jusqu'ici qu'un exploitant minier. Ce sera pour l'entreprise, dont le siège mondial est à Rio de Janeiro, un premier pas dans la transformation de Nickel.

Pour Rachel Meehan, spécialiste des relations communautaires et autochtones pour Vale, il s’agit de la suite normale des activités de la minière.

On peut prendre le nickel qu'on mine déjà à nos mines au Canada pour l'apporter ici pour aider nos partenaires et l'économie et la filière batterie dit-elle.

Vale a déjà signé une entente avec GM -Posco pour lui livrer 250 000 tonnes de sulfates de nickel par année. Les 25 000 tonnes de matière première nécessaire parviendront à Bécancour depuis ses mines d'Ontario et du Labrador, par camion et par bateau.

Un tuyau va relier les deux usines pour approvisionner GM en sulfate de nickel sous forme liquide.

Avant même de se faire poser la question, Vale assure vouloir se soumettre rigoureusement à toutes les exigences environnementales et agir de façon transparente avec la population.

C'est d'ailleurs à cette fin qu'une première embauche sera réalisée sous peu.

Ça va être quelqu'un qui va faire des relations communautaires ici à Bécancour , explique Mme Meehan.

Ce virage vers la filière batterie n'est pas marginal pour le géant minier. C'est jusqu'à 40 % de sa production canadienne de nickel qui sera dirigée vers Bécancour pour y contribuer.