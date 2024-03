Parc CRAB : un avis de nettoyage forcerait les résidents à quitter l’espace temporairement

Les résidents du village de tentes, au parc CRAB, critiquent fortement la décision de la Commission des parcs de Vancouver qui les obligent à quitter l'endroit pour qu'il soit nettoyé.

Dans l’avis (Nouvelle fenêtre) émis le 26 février 2024, la Commission des parcs indique qu’un nettoyage de l’espace est prévu depuis décembre 2023, afin de rendre le campement conforme aux règlements municipaux et les directives de sécurité associées.

D’après la Commission, les conditions sanitaires sont tellement insalubres que l’espace doit être libéré afin d’effectuer le nettoyage en toute sécurité avec l’aide d’équipements de nettoyage et dans le même temps rendre les structures conformes .

Une tentative de nettoyage avait été effectuée au mois de janvier, mais les conditions sanitaires insalubres ont empêché le succès de l’opération, selon la Commission.

Les résidents devront cependant quitter l’espace pendant une semaine, mais la date n’a pas encore été déterminée.

L’avis propose une zone d'accueil temporaire pour les résidents, encore indéfinie, affirmant, en caractère gras, que ce nettoyage ne serait pas un démantèlement .

Malgré cela, les porte-parole du camp ne sont pas convaincus et estiment que cette action représente une tentative illégale de démantèlement.

Pour les résidents du parc CRAB, ce démantèlement aggrave les risques pour leur santé physique et psychologique, leur fait perdre des objets essentiels à leur survie et déstabilise la communauté , indique le communiqué de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique.

Des maisons seront détruites et la communauté démantelée.

Un geste « irrespectueux »

L’Association rappelle également que le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a accepté d’entendre une plainte des occupants du parc CRAB, déposée contre la Commission des parcs et la Ville de Vancouver.

Megan McDermott, directrice des politiques pour l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, qualifie ce geste de manque total de respect pour les droits de la personne .

[Le traitement de] leur plainte a été accéléré par le Tribunal des droits humains ici en Colombie-Britannique […] alors de voir cet avis publié en plein milieu des négociations, cela semble tout simplement irrespectueux et [c'est] une source de stress , constate-t-elle.

Les représentants du parc CRAB critiquent également le court délai de réponse permis par la Commission des parcs, soit le jeudi 29 février, trois jours après réception de l’avis de nettoyage.

Lors de la discussion hebdomadaire du jeudi entre la Commission des parcs et les résidents du parc CRAB, la date limite pour donner une réponse a été repoussée d’une semaine, soit le jeudi 7 mars.

J’espère que nous allons pouvoir trouver un compromis et qu’ils ne vont pas venir écraser toutes nos affaires explique Larry Cocksedge, un résident du parc CRAB. On peut, peut-être, procéder par sections, [on aurait confiance] qu’on ne sera pas expulsé de façon permanente , propose-t-il.

Les résidents espèrent toutefois pouvoir célébrer le troisième anniversaire du parc sur place, qui aura lieu au mois de mai.

Avec des informations de Benoît Ferradini