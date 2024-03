Virage vers l’intelligence artificielle pour les services gouvernementaux au Québec

Trois projets pilotes doivent voir le jour dans la fonction publique québécoise ce printemps, afin de libérer les employés pour qu’ils puissent se consacrer davantage à des tâches de plus grande valeur ou de plus grande complexité.

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, en a fait l’annonce jeudi matin à Québec.

Au cours des prochains mois, trois applications permettront de tester le potentiel de l’ IA au sein de la fonction publique. Un agent conversationnel (ou chatbot, en anglais) sera mis sur pied pour guider les usagers sur le site web de Données Québec. Il permettra de les aider à repérer les données qu’ils recherchent.

Le ministre Éric Caire en compagnie de Chantal Garcia et de Sarah Gagnon-Turcotte, du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, en conférence de presse

L’ IA sera aussi mise à l’essai pour valider la facturation de certains fournisseurs de l’État. Un troisième projet vise à faciliter l'inscription des nouveaux fonctionnaires provinciaux à leur régime d’assurance collective.

Ce dernier projet pourrait permettre de faire passer de 14 à 1 minute le temps de traitement de certaines demandes et ainsi permettre d’économiser 130 jours de travail aux fonctionnaires.

Un appel de projets sera également lancé dans tous les ministères et organismes du gouvernement québécois qui souhaiteraient intégrer l’automatisation ou l’intelligence artificielle dans leurs opérations.

Ce qu'on cherche ici, c'est à déceler des processus administratifs pour la plupart répétitifs, à faible valeur ajoutée, qu'on peut automatiser, accélérer, pour réduire l'intervention humaine , explique la directrice du Centre d’expertise en intelligence artificielle, en analytique et en automatisation au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, Sarah Gagnon-Turcotte.

On va commencer par des projets plus petits, qui ne touchent pas les services essentiels et qui sont à faible risque jusqu'à ce qu'on ait un encadrement plus formel et une expertise.