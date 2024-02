Dernier jour de travail pour l’animateur de Tuttavik, Sandy Tooma

Après près de 10 ans à accompagner les auditeurs du Nunavik à la barre de l’émission Tuttavik à l'antenne de CBC, l’animateur Sandy Tooma a pris le chemin de la retraite jeudi, un repos bien mérité.

Le Kuujjuamiuq a connu une longue carrière dans les médias régionaux du Nunavik, d’abord à la radio communautaire de Kuujjuaq.

C’est en 2015 qu’il a été recruté à CBC , en compagnie de ses acolytes, Alec Gordon et du journaliste à la retraite William Tagoona.

En travaillant pour CBC , ça m’a ouvert de nombreuses portes. J’ai appris beaucoup de choses avec mes collègues comme Alec, surtout en techniques d’entrevues. [...] J’ai rencontré énormément de gens au fil de ma carrière , explique Sandy Tooma.

Son travail comme animateur radio l’a amené à voyager à travers la région, pour y rencontrer d’autres Nunavimmiut et découvrir d’autres communautés. C’est un des aspects de son travail qu’il a particulièrement apprécié.

C’est tellement plaisant de discuter, de faire de la recherche sur les sujets, et d'aller à la rencontre des gens qui sont touchés par ces histoires , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran En plus de son travail d'animateur depuis le studio de Kuujjuaq, Sandy Tooma a couvert de nombreux évènements régionaux sur le terrain, dont il faisait part aux auditeurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La proximité d’une station de radio comme CBC Tuttavik avec les auditeurs de la région lui a apporté une grande satisfaction au fil des années, en plus de donner beaucoup de sens à son travail.

On avait la chance de faire des entrevues plus en profondeur, et le public nous faisait bien savoir qu’ils aimaient ça. Ça permettait de comprendre ce que faisaient nos organisations pour les résidents du Nunavik , ajoute l’animateur.

La programmation entièrement en inuktitut de CBC Tuttavik est devenue au fil du temps un maillon essentiel de la culture régionale selon lui. Il espère que la future génération sera sensible au rôle des médias régionaux dans l’espace public et qu’une relève sera intéressée à poursuivre cette mission.

D’ici là, Sandy Tooma compte bien profiter de sa retraite pour passer du temps avec sa compagne sur le magnifique territoire qui l’a vu naître.

Je vais aller pêcher, chasser, camper. Je vais travailler sur mon chalet cet été près de la rivière et me relaxer! Je vais peut-être même hiberner un peu en attendant! , conclut avec humour Sandy Tooma.

Bonne retraite!