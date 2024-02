L’homme qui aurait enlevé et mutilé Michaël Chouinard accusé à Québec

Un homme de 19 ans originaire de Lévis a été accusé jeudi après-midi d'avoir enlevé, séquestré et causé des voies de faits graves à l'endroit du Saguenéen Michaël Chouinard.

Julien Leguédard a été arrêté mercredi soir en Ontario.

Le Saguenéen Michaël Chouinard avait été porté disparu le 21 février. Il a été retrouvé mutilé quelques heures plus tard en pleine nuit sur le trottoir d’une rue de l’arrondissement Rosemont, à Montréal. Il avait un orteil et un doigt coupés.

Leguédard a comparu au palais de justice de Québec. Il a notamment été accusé de voies de fait graves contre Michaël Chouinard en le blessant, mutilant, défigurant et/ou mettant sa vie en danger.

Il demeurera détenu au moins jusqu'au 6 mars pour son enquête sur remise en liberté.

Ouvrir en mode plein écran All Boivin fait partie des 10 criminels les plus recherchés du Québec. Photo : Radio-Canada

L'enlèvement et la mutilation se seraient produits à Saguenay le 20 février, selon l'acte d'accusation. D'après les informations de Radio-Canada, l'enlèvement aurait été commandé par le Saguenéen All Boivin qui fait partie de la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec. Boivin est considéré comme un proche de Dave « Pic » Turmel qui serait au coeur du conflit avec les Hells Angels.

L'arrestation de Julien Leguédard a été réalisée dans le cadre de l'opération SCANDALEUX qui vise à mettre fin à une montée de la violence entre les groupes criminalisés. L'opération regroupe la Sûreté du Québec ainsi que les services de police de Québec, Lévis et Saguenay. Un total de 32 personnes ont été arrêtées jusqu'à maintenant.

Avec les informations de Camille Carpentier