Montréal en Lumière : 7 événements à ne pas manquer

Les activités culturelles du festival hivernal montréalais débutent jeudi 29 février à la Place des Festivals et aux environs. Voici quelques moments à ne pas manquer.

Riopelle Grandeur Nature

Du 29 février au 10 mars

Les 7 Doigts de la main ouvrent leur studio principal, transformé en boîte à images immersive grâce à des projections à 360 degrés. Des installations artistiques et une exposition d’œuvres originales de Riopelle entourent la zone expérientielle, dont Espace Inuit, qui met en lumière la richesse de l’art inuit, source de fascination importante pour l’artiste. Des installations interactives et des ateliers d’art intergénérationnels complètent la toile.

Publicité

La rentrée montréalaise de Miro

Jeudi 29 février à 20h

Une soirée festive avec plusieurs artistes invités est prévue pour la rentrée montréalaise du chanteur québécois Miro, qui a sorti son album Géant le 10 novembre dernier. Créé pour être vécu en spectacle, Géant prendra encore plus de gallons grâce aux voix de Simon Kearney, Mike Clay, San James et Soraï. La première partie sera assurée par l’autrice-compositrice-interprète BéLi, dont la musique oscille entre R&B doux et refrains dansants.

Ouvrir en mode plein écran Le jeune chanteur québécois Miro. Photo : Facebook/Miro

Patiner avec de grandes pointures

Publicité

Vendredi 1er mars à 17h

Plusieurs espaces aux alentours de la Place des Festivals sont aménagés expressément pour profiter pleinement de Montréal en Lumière. Parmi ces lieux, comptons une patinoire géante et un sentier de patin qui seront destinés aux activités familiales ou entre amis. Vendredi, la nouvelle sensation télévisuelle, le hockey féminin, prendra vie sous nos yeux. Quelques joueuses de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF Montréal) chausseront leurs patins pour s’activer aux côtés des festivaliers et festivalières.

Lisa Leblanc Symphonique

Vendredi 1er mars à 20h

Lisa Leblanc revêt ses plus beaux habits brillants pour nous faire vivre à nouveau son album Chiac Disco, sorti il y a deux ans, et qui a été largement encensé. L’Orchestre symphonique de Laval saupoudra sa magie sur les pièces de l’autrice-compositrice-interprète néo-brunswickoise pour leur donner une nouvelle dimension. L’ensemble revisitera également de vieux succès, donc il ne serait pas étonnant que le spectacle améliore notre journée si jamais notre vie c’est d’la marde .

Ouvrir en mode plein écran Lisa Leblanc a fait paraître « Chiac Disco » en mars 2022. Photo : Radio-Canada

Bruno Pelletier

Samedi 2 mars à 20h

La tournée du 25e anniversaire de Miserere s’arrêtera à Montréal dans le cadre de Montréal en Lumière. L’album de Bruno Pelletier, qui contient notamment les succès Aime et J’oublie ma folie, sera joué en entier en compagnie de cinq musiciens, d’une choriste et d’un quatuor à cordes.

Velvet Terrorism: Pussy Riot's Russia

Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Samedi 2 mars dès 18h

L’incontournable exposition consacrée aux Pussy Riot bat son plein au MAC depuis quelques mois déjà, mais dans le cadre de la Nuit Blanche, elle sera accessible gratuitement jusqu’à 1h du matin. Dans Velvet Terrorism : Pussy Riot’s Russia [Terrorisme de velours : la Russie des Pussy Riot], la membre Maria Alyokhina documente les protestations artistiques du groupe, en Russie, depuis 2011.

Ouvrir en mode plein écran Maria Alyokhina, membre du groupe Pussy Riot Photo : Miguel Shincariol

Kid Koala

Du 29 février au 3 mars

Kid Koala s’installe à la Cinquième salle de la Place-des-Arts pour cinq représentations de The Storyville Mosquito, l’histoire d’un moustique. Une équipe de 14 artistes donnera vie à cette aventure d’insecte, sur scène et à l'écran. La production comprend des décors miniatures, des marionnettes en direct, de la cinématographie et de la musique jouée en direct par Kid Koala et un trio de cordes.