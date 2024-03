Assurance médicaments : la C.-B. prête à négocier avec Ottawa « dès que possible »

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, se dit prêt à travailler avec Ottawa le plus rapidement possible pour développer un accord en lien avec le régime national d'assurance médicaments.

Le gouvernement fédéral a déposé jeudi un projet de loi sur l’assurance médicaments. Un programme qui couvrira les contraceptifs et les médicaments et les fournitures aux diabétiques sera aussi bientôt offert.

La Colombie-Britannique fournit déjà gratuitement des contraceptifs sur ordonnance depuis le 1er avril 2023.

Au fédéral, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a renchéri les propos de M. Dix en affirmant que son parti a été inspiré par le NPD de la Colombie-Britannique et qu'il est heureux de pouvoir offrir gratuitement les contraceptifs au niveau national.

Bien que ce qui sera couvert avec le projet de loi soit encore nébuleux, le ministre Dix veut que le régime national soit complémentaire à celui de la province pour réduire les coûts ou rendre gratuit un maximum de médicaments.

Le programme Fair PharmaCare de la Colombie-Britannique couvre les médicaments en fonction du revenu d’un ménage. Un ménage qui gagne entre 11 250,01 et 13 750 $ est couvert à 100 %.

Après cette tranche de revenu, les ménages doivent payer un certain montant d'argent avant d’être couverts à 100 %.

Selon Adrian Dix, le programme provincial d'assurance médicaments a démontré qu'en aidant les Britanno-Colombiens à payer les frais relatifs à leur santé, notamment les personnes à faible revenu, ils peuvent mettre l’argent de côté, en plus d’améliorer leur état de santé.

Un régime national est donc très important à ses yeux.

L'enthousiasme de la Colombie-Britannique n'est pas partagé par les provinces de l'Alberta et du Québec.

Elles ont déjà indiqué qu'elle ne souhaite pas faire partie du régime national d'assurance médicaments, car elles n'y voient pas d'avantages pour leur population.

C'est une réponse très idéologique , croit Steve Morgan, professeur en politique de la santé à l'Université de la Colombie-Britannique. Selon lui, ces provinces ne veulent pas qu'Ottawa s'immisce dans un champ de compétence provinciale.

C'est une question idéologique. Pour avoir l'adhérence de ces deux provinces, Ottawa doit présenter une offre tellement alléchante que l'Alberta et le Québec auront de la difficulté à justifier à leur population leur refus [de participer au régime national].

Cette réticence se fait aussi sentir chez le chef de l'opposition officielle en Colombie-Britannique, Kevin Falcon.

Lorsque le Parti libéral (maintenant BC United) était au pouvoir, M. Falcon a été ministre de la Santé. Il dit que son expérience avec Ottawa n'a pas toujours été positive lorsque vient le temps d'offrir un programme national.

Souvent, le fédéral arrive avec un programme et de l'argent. Puis le programme cesse, et c'est la province qui se retrouve à payer la facture. La Colombie-Britannique doit s'assurer que ce régime national est là pour de bon et qu'il profitera à la population, surtout aux aînés.