Les travailleurs en lock-out de L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de Cochrane-Timiskaming et leurs patients s’inquiètent alors que le conflit de travail dure depuis maintenant 17 jours.

Près de 150 employés de l’organisme sont en lock-out depuis le 13 février.

Depuis ce temps, environ 1 600 patients à Timmins, Cochrane, Matheson, Iroquois Falls, Kirkland Lake et New Liskeard n'ont plus accès à leurs services réguliers de santé mentale.

Kristen Molson, à Kirkland Lake, n’a pas pu avoir de rendez-vous depuis plus d'un mois.

Ma crainte est que si le conflit se poursuit, c’est que je n'aurai pas de soutien et que je vais régresser plutôt que d’aller de l’avant dans mon plan de traitement , a-t-elle confié.

Une mère au foyer, Mme Molson suit un traitement de santé mentale depuis l'âge de 16 ans. Elle en a maintenant 23.

Ouvrir en mode plein écran Kristen Molson suit des traitements de santé mentale depuis l'âge de 16 ans. Elle affirme que son plan de rétablissement pourrait prendre du retard sans le soutien des travailleurs de l'Association canadienne pour la santé mentale. Photo : Avec la permission de Kristen Molson

Mme Molson affirme qu’elle doit maintenant utiliser les techniques de gestion des émotions qu’on lui a enseignées en thérapie pour faire face à l'incertitude, pendant qu'elle attend.

Du côté d’Iroquois Falls, où les bureaux de l’ ACSM Cochrane-Timiskaming sont fermés, Zoreena Liznick-Voyer est elle aussi privée de services en santé mentale.

Lorsque quelqu'un se trouve dans un endroit sombre et qu'il ne voit pas de lumière au bout du tunnel, ces travailleurs de soutien sont cette lumière au bout du tunnel, ils sont simplement compatissants et prêts à vous donner de l'espoir.

France Desmarais, travailleuse sociale à Iroquois Falls, affirme que plus les travailleurs restent longtemps sans voir leurs clients, plus ceux-ci sont exposés à des menaces pour leur santé mentale.

Je m'inquiète pour leur sécurité , dit-elle. Certains ont souvent des pensées suicidaires, d'autres ont du mal à accepter leur diagnostic et ont des pensées intrusives et des tendances à l'automutilation, et je crains que la situation ne dégénère.

Julie Barr, infirmière en santé mentale à Cochrane, craint que certains de ses patients puissent se retrouver sans abri.

Je vois qu'ils ne vont pas bien. Certains d'entre eux viennent sur la ligne de piquetage […] et disent qu'ils ne peuvent faire confiance à personne et qu'ils veulent que nous revenions.

Nouveau régime de retraite en cause

Le principal enjeu pour la section locale 631 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) est l'intention de l' ACSM de passer à un nouveau régime de retraite qui coûterait plus cher aux employés.

La présidente de la section locale 631, Maggie Wakeford, affirme que les employés qui adhèrent au régime devront payer leur propre invalidité de longue durée, qui représente environ 4 % de leur salaire brut. Dans le cadre du régime précédent, l'employeur couvrait l'invalidité de longue durée.

Paul Jalbert, directeur général de l' ACSM Cochrane-Timiskaming, a indiqué que le nouveau régime de retraite est nettement meilleur que le régime précédent, mais qu'il coûte plus cher à administrer.

M. Jalbert a ajouté que les employés peuvent choisir de conserver le régime de retraite actuel s'ils le souhaitent.

Le syndicat souhaite que les mêmes options de couverture soient offertes à tous les travailleurs.

D'après un reportage d'Erika Chorostil de CBC