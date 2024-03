Les activités gratuites à faire en mars à Québec

Le calendrier des activités gratuites à faire en mars est bien rempli. Voici quelques-unes de nos suggestions !

Festival de la Banquise de Portneuf

En plus de son activité de canot à glace, le cinquième Festival de la Banquise propose à son public une veillée de danse traditionnelle, une initiation à la sculpture sur glace, un atelier de graffitis sur neige, une exposition d'œuvres et plus encore.

Du 1er au 3 mars, sur le quai de Portneuf

L'activité phare du festival est sans contredit la course de canots à glace. (Photo d'archives)

Exposition « Denys Morisset 1930-1990 »

C'est au Carrefour Culturel Paul-Médéric de Baie-Saint-Paul qu'est présentée l'exposition hommage à Denys Morisset. Le public pourra y découvrir ses encres, ses gravures, et plusieurs de ses tableaux.

À voir d'ici le 17 mars du jeudi au dimanche, de 10h à 17h.

Exposition Éveil par l'artiste peintre ELBÉ

L’artiste autodidacte Laurence Bélanger, alias ELBÉ, expose ses œuvres pour une première fois à la salle de diffusion du Couvent de Beauport. Son exposition, Éveil , met en valeur ses plus récentes créations d’art abstrait sur papier aquarelle et toile.

À voir d’ici le 17 mars, les samedis et dimanches de 13h à 16h

Laurence Bélanger, alias Elbé, expose ses oeuvres au Couvent de Beauport.

Festivités de la Saint-Patrick

La culture irlandaise est célébrée sur toute une semaine à Québec. Parmi ses rendez-vous gratuits de la 12e Saint-Patrick, il y aura notamment un rallye pédestre La Magie des Farfadets , de la lecture de contes et des performances de quatre célèbres groupes de percussions et de cornemuses de New York, Boston, Chicago et Toronto. Son défilé, mettant en vedette près de 1 000 participants, animera la Grande-Allée, la rue Saint-Louis pour terminer sa course au Château Frontenac.

Les festivités se dérouleront du 17 au 23 mars. Le défilé sera le 23 mars à 14h.

Des joueurs de cornemuse en kilt. (Photo d'archives)

Première édition des Rendez-vous IMMERSION

C’est au District Saint-Joseph que se tiendra la première édition des Rendez-vous IMMERSION. Destiné aux amoureux de la musique et aux professionnels de l’industrie, l’événement mettra en lumière cinq artistes en performance, dont Ultra Violette, Hey Major et David Papineau.

Les Rendez-vous IMMERSION sont le 21 mars prochain

Ce sera la première édition de cet événement musical, à Québec.