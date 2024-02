Le commerce JC Sports à Chicoutimi-Nord annonce sa fermeture

Le commerce d'équipements sportifs JC Sports, situé à Chicoutimi-Nord, fermera ses portes prochainement.

La fermeture a été annoncée mercredi soir sur les réseaux sociaux.

En entrevue à l'émission Place publique, la propriétaire Mélanie Girard a expliqué que le commerce ouvert en 2017 pour ses deux fils allait quand même bien, mais qu'elle se sentait épuisée.

Mélanie Girard souhaite liquider son inventaire d'ici les deux à trois prochains mois. Elle garde espoir qu'un miracle se produise et que le commerce puisse demeurer ouvert.

Publicité

Un gros inventaire

La propriétaire a expliqué que la pandémie a représenté un poids pour son entreprise et que l'hiver plus clément l'a laissée avec un inventaire important. De plus, les gens se sont plus tournés vers la location que les achats.

Ça a grossi dans l'usager, dans ce que la demande était. C'est vraiment dû à l'économie en ce moment. Puis malheureusement avec la température cette année, ça fond. Comme là, on est supposé être l'hiver, puis on n'est pas vraiment l'hiver, donc là on voit déjà que les gens viennent pour les vélos tout ça, mais les gens ont plus fait des locations cette année que des achats , a-t-elle expliqué.

Pas d'aide

La femme d’affaires, qui a déjà possédé un restaurant, aurait aimé recevoir des appuis financiers de la part des gouvernements.

On n'a pas l'aide non plus, on n'a personne en arrière de nous. Ils nous parlent souvent de subventions, mais il y a tellement de restrictions, il y a tellement de choses et on est tout seul avec nous- mêmes. Si tu veux faire un programme ou quoi que ce soit il n'y a pas rien. [...] On s'entend aussi qu'il y avait le montant qu'il faut redonner au gouvernement, mais j'aurais été capable, j'aurais continué un bout, mais j'aime mieux partir la tête haute pendant que ça fonctionne encore , a-t-elle poursuivi en faisant référence aux sommes obtenues en provenance du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Ce programme avait été mis en place durant la pandémie pour aider les entreprises. La date limite de remboursement a été repoussée à deux reprises jusqu’au 18 janvier dernier.