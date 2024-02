L’organisme américain d’évaluation de produits Consumer Reports lance un avertissement : les sonnettes connectées de l’entreprise chinoise Eken, offertes pour quelques dizaines de dollars sur Amazon, posent d’importants problèmes de sécurité qui exposent les données de ses utilisateurs et utilisatrices.

Pour 72 $, on peut mettre la main sur une sonnette intelligente de la marque Eken sur Amazon au Canada. Certains de ces appareils étaient même étiquetés Choix d’Amazon sur cette plateforme de commerce en ligne, pendant l’enquête du Consumer Reports (Nouvelle fenêtre).

Des sites tels Walmart et Temu vendaient jusqu'à tout récemment de ces produits, qui sont aussi offerts également sous les marques Tuck, Fishbot, Rakeblue, Andoe, Gemee et Luckwolf. Tous sont reliés à l’application mobile Aiwit, développée par Eken.

Des tests menés par le Consumer Reports ont révélé des failles de sécurité permettant à pratiquement n’importe qui de visionner les images captées par la caméra de ces sonnettes.

Il suffit de télécharger l’application Aiwit, de se placer à proximité de l’une de ces sonnettes et d’activer le mode de couplage pour que son téléphone s’y connecte.

Consumer Reports est aussi parvenu à accéder à distance aux photos et flux vidéo de ces sonnettes, sans mot de passe, en n’utilisant que leur numéro de série.

Ces appareils exposent l’adresse IP du domicile d’hôte, le nom du réseau wi-fi et les données récoltées ne sont pas cryptées.

Publicité

Une personne malintentionnée pourrait ainsi prendre le contrôle de l’appareil, regarder ses images (les miniatures de vidéos) et verrouiller l’accès à la personne propriétaire. Elle pourrait surveiller les allées et venues des gens habitant la propriété pour commettre un vol, par exemple, ou harceler un individu.

Des sonnettes relativement populaires

Malgré que les sonnettes portant la marque Eken et Tuck ne soient pas les plus populaires sur le marché – dominé notamment par Ring d’Amazon et Nest de Google – quelque 4200 de ces appareils ont été vendus sur Amazon, seulement en janvier 2024, d’après l’organisme.

Selon lui, Amazon a continué d'afficher l’étiquette Choix d’Amazon sur les sonnettes vidéo après les avoir informés des failles de sécurité. Cette identification, qui place les produits en haut des résultats de recherche, se base sur les avis, le prix, la disponibilité du produit et la rapidité de livraison , selon une foire aux questions d’Amazon.

Les fabricants et les plateformes qui vendent ces sonnettes ont la responsabilité de s'assurer que ces produits ne mettent pas les consommateurs et les consommatrices en danger.

Elles pourraient en faire davantage pour contrôler les vendeurs et répondre aux plaintes. Au lieu de cela, on a l'impression qu'elles se reposent sur leur réputation et qu'elles laissent des produits défectueux à des consommateurs et des consommatrices qui ne le savent pas , a-t-il ajouté.

Publicité

Des plateformes réagissent

Contactée par le Consumer Reports, la plateforme chinoise de commerce en ligne Temu a déclaré que la société avait immédiatement retiré les sonnettes de son site web.

Nous demandons à toutes les entreprises de vente sur notre plateforme de se conformer pleinement aux lois et réglementations des marchés dans lesquels elles vendent, y compris de fournir la documentation nécessaire sur le produit , a déclaré un porte-parole de Temu.

Walmart a pour sa part déclaré avoir retiré rapidement ces appareils de la vente, et a précisé qu’ils provenaient de vendeurs tiers . L’entreprise a également indiqué qu’elle offrait de rembourser la clientèle qui a acheté l’un de ces produits.

Amazon, Sears, Shein et Eken n'ont pas donné suite aux communications du Consumer Reports.

Quoi faire pour vous protéger Si vous avez installé l’une de ces sonnettes vidéo en votre possession, le Consumer Reports suggère d’abord de déconnecter l’appareil du réseau wi-fi, puis de le retirer de votre porte.

Avec les informations de Consumer Reports