La chercheuse congédiée en 2019 à Winnipeg œuvrait au profit de la Chine, selon le SCRS

L'un des deux scientifiques congédiés du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg a « intentionnellement » partagé des informations scientifiques avec la Chine et potentiellement mis en danger la santé de la population, selon le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Mercredi dernier, Ottawa a rendu publique l'évaluation du SCRS ainsi que des centaines d’autres documents au sujet du licenciement de Xiangguo Qiu et de son mari, Keding Cheng, en 2019.

Les deux scientifiques et leurs étudiants travaillent dans le centre de virologie de niveau 4 du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, un laboratoire équipé pour travailler sur microbes très dangereux.

Le couple a été expulsé en 2019. Leurs licenciements ont été annoncés en janvier 2021, suscitant des inquiétudes concernant l’espionnage et de vifs questionnements à Ottawa.

Le SCRS a effectué plusieurs contrôles de sécurité auprès du couple.

D’après les documents, les inquiétudes du SCRS se sont accrues à mesure que l'enquête progressait. Une évaluation indique que Mme Qiu utilisait le laboratoire comme base pour aider la Chine à améliorer sa capacité à combattre les agents pathogènes hautement pathogènes .

Elle a fourni à Pékin la séquence génétique d'Ebola, ce qui a ouvert une fenêtre d’opportunité pour la Chine , indique le rapport.

En janvier 2021, le chef du programme de contrôle de sécurité du SCRS a émis un avertissement concernant la fiabilité de Xiangguo Qiu et ses relations étroites et clandestines avec diverses entités de la RPC , ce qui constitue une menace connue pour la sécurité du Canada .

Le service estime que Mme Qiu a développé des relations de coopération profondes avec diverses institutions de la République populaire de Chine (RPC) et qu'elle a intentionnellement transféré des connaissances et des matériaux scientifiques en Chine afin de bénéficier au gouvernement de la RPC et à elle-même, sans égard pour les implications pour son employeur ou pour les intérêts du Canada , écrit le SCRS .

En raison de sa connaissance approfondie des effets nocifs des agents pathogènes dangereux sur la santé humaine, Mme Qiu aurait dû être consciente de la possibilité que ses efforts pour s'engager clandestinement avec la RPC dans ces domaines de recherche puissent nuire aux intérêts canadiens ou à la sécurité internationale.

D’après l’agence de renseignement, la chercheuse a accordé plusieurs entretiens au cours desquels elle a menti à plusieurs reprises au sujet de ses liens avec la Chine.

La chercheuse plaide l’ignorance et le manque de formation

Le rapport indique également qu'elle aurait laissé entrer au Laboratoire national de microbiologie deux employés d'une institution chinoise dont le travail n'est pas aligné avec les intérêts canadiens .

Dans une lettre datant d'octobre 2020 et rendue publique mercredi, Mme Qiu affirme à un employé du contrôle de sécurité que ce n'est qu'au cours de ses entretiens qu'elle a appris les mots OTAN , espion et espionnage .

En y repensant, ce qui s'est produit dans le passé était uniquement dû au manque de formation adéquate, à l'incompréhension et à l'ignorance des politiques de [l'Agence de la santé publique du Canada] et j'aurais dû consacrer plus de temps à apprendre et à poser des questions. J'espère sincèrement que vous comprenez ma situation , écrit-elle.

D’après le rapport de la SCRS , Xiangguo Qiu a constamment affirmé qu'elle avait une connaissance très limitée des mandats de ces institutions [chinoises], malgré de nombreuses preuves démontrant qu'elle travaillait réellement avec ou pour elles .

Le service estime donc qu'en raison de traits de caractère défavorables : malhonnêteté, jugement imprudent et manque de respect des règles et normes acceptées, Mme Qiu a agi, peut agir et peut être incitée à agir d'une manière qui constitue une menace pour la sécurité du Canada.

L’agence estime que réintégrer la chercheuse au laboratoire de Winnipeg représenterait un risque pour la sécurité nationale et la santé des Canadiens.

Le ministre canadien de la Santé, Mark Holland, affirme que l'influence de la Chine sur la communauté scientifique canadienne n'était pas connue autant qu'elle l'est aujourd'hui .

Il s'agissait d'éminents scientifiques dont les recherches et les travaux étaient bien connus. Ils étaient des leaders dans leur domaine, parmi les plus brillants , déclare-t-il.

L’affaire a été selon lui marquée par un respect laxiste des protocoles de sécurité qu'il qualifie d' inacceptable .

Pour sa part, le chef conservateur Pierre Poilievre qualifie l’affaire d' échec massif en matière de sécurité nationale de la part de Justin Trudeau et de son gouvernement libéral .

L'Agence de la santé publique du Canada affirme que de strictes mesures de sécurité sont en place au Laboratoire national de microbiologie pour tout le personnel et les visiteurs.

Un « manque de rigueur »

D’après l’ancien chef du bureau Asie-Pacifique pour le SCRS , Michel Juneau-Katsuya, l’affaire met en lumière le dysfonctionnement de l’appareil gouvernemental canadien .

Le Service canadien de renseignement avait détecté qu’il y avait quelque chose de problématique avec ce couple [...] il l’a signalé. Le manque de rigueur, le manque de discipline, le manque de culture de la sécurité et des affaires au Canada est criant , argue-t-il.

Il estime que le gouvernement actuel et les précédents ont été très négligents au niveau de l’ingérence étrangère.

Tout en continuant de collaborer avec des chercheurs étrangers, le Canada doit faire preuve de plus de discipline en matière de sécurité nationale, selon lui.