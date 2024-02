Les bibliothèques de Québec fermées jusqu’au 6 mars pour cause de grève

La grève générale illimitée des employés de bibliothèque de la Ville de Québec, qui débute vendredi, aura des impacts sur les services offerts aux usagers. Seulement 3 des 26 bibliothèques du réseau municipal pourront accueillir des usagers durant l’arrêt de travail. Aucune ne sera toutefois accessible avant mercredi.

Les 240 employés de l’Institut canadien de Québec, l’organisme qui gère le réseau municipal de bibliothèques, vont débrayer à partir de vendredi, et ce, pour une durée indéterminée.

Sans contrat de travail depuis plus d’un an, les syndiqués ont voté à 99 % en faveur d’un mandat de grève le 28 janvier. Ils voulaient ainsi exercer une pression significative sur leur employeur pour l’amener à déposer des propositions tangibles et avantageuses .

Dimanche, ils ont rejeté dans une proportion de 73 % l’offre bonifiée de leur employeur, qualifiée de finale . À l'issue du vote, le syndicat a annoncé que ses membres seraient en grève pour une durée illimitée à compter du 1er mars.

La bibliothèque Claire-Martin, dans une ancienne église, est située sur la rue Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Véronica Lê-Huu

Le début des moyens de pression coïncide avec la date de réouverture prévue de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Les 240 employés de l’Institut canadien s’y sont d’ailleurs donné rendez-vous à 9h, vendredi matin, pour marquer le début de leur mouvement.

La grève annoncée a entraîné l’annulation des festivités visant à souligner la réouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy, fermée depuis bientôt 5 ans pour cause de rénovations. Elle ne sera finalement pas accessible au grand public avant le 12 mars.

Les festivités d'ouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy sont annulées. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

La bibliothèque Gabrielle-Roy (arrondissement de La Cité-Limoilou) fait partie des trois bibliothèques qui demeureront partiellement ouvertes durant la grève des employés de l’Institut canadien.

Les deux autres établissements sont les bibliothèques Monique-Corriveau (arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) et Étienne-Parent (arrondissement de Beauport). Elles rouvriront leurs portes le 6 mars.

La Ville de Québec précise que les trois bibliothèques seront ouvertes selon des heures réduites, soit du mardi au vendredi de 13 h à 18 h et le samedi de 12 h à 17 h.