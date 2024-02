La mairesse de Toronto Olivia Chow ne cache pas son insatisfaction par rapport à la contribution de la Ville Reine dans l’organisation de six matchs de la Coupe du monde de 2026. « Aurais-je dépensé 380 millions de dollars là-dessus? Non », a-t-elle dit jeudi.

La mairesse a profité d'une rencontre du comité exécutif pour proposer de nouvelles mesures de reddition en lien avec les matchs. En vertu de ces changements, qui devront obtenir le feu vert du conseil, le directeur municipal n’aurait pas le pouvoir d’accorder des contrats de gré à gré en lien avec la Coupe du monde.

Il est important que le conseil municipal et la mairesse soient tenus complètement responsables vu le coût de 380 millions $ et qu’on ne délègue pas les responsabilités directement aux fonctionnaires , a dit Olivia Chow avant de présenter ces amendements.

Ouvrir en mode plein écran Le BMO Field de Toronto sera l'hôte de matchs de la Coupe du monde de la FIFA de 2026. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell/CBC News

Olivia Chow dit aussi avoir demandé à la cheffe du budget, Shelley Caroll, ainsi qu’à l’ancien chef du budget David Soknacki, d’examiner complètement le budget de la Coupe du monde. J’ai formé une équipe pour examiner le budget , a-t-elle ajouté.

La facture de la Ville pour l’organisation de la Coupe du monde a bondi depuis 2018, lorsque Toronto a posé sa candidature de ville hôte. Le plus récent montant de 380 millions $ est plus de huit fois plus élevé que les premières estimations, il y a quatre ans.

Nous tentons de réduire les coûts , a dit le directeur municipal Paul Johnson.

Plus coûteux en raison du nombre de matchs

La hausse des coûts pour la Ville est notamment attribuable à la tenue de six matchs à Toronto, contre les cinq anticipés, selon le directeur municipal Paul Johnson. Il a ajouté que les besoins en sécurité et l’inflation ont aussi fait augmenter les coûts.

C’est la Ville qui porte [l’organisation] des matchs financièrement , a lancé la mairesse Chow en mêlée de presse, comparant la situation de Toronto à celle de Vancouver, qui peut compter sur davantage d’appui de son gouvernement provincial.

Ouvrir en mode plein écran John Tory était maire de Toronto à l'époque où Toronto a signé ses ententes avec la FIFA et a été nommé ville hôte. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

En 2018, avec l’accord du conseil municipal, les fonctionnaires ont signé des ententes avec la FIFA pour permettre à Toronto d’être potentiellement choisie comme ville hôte. Ces ententes ont été signées avant que la Ville n’obtienne des promesses de financement des autres ordres de gouvernement.

La province a depuis annoncé un financement de 97 millions $, à condition qu’Ottawa donne le même montant. Dans un courriel, un porte-parole de la ministre fédérale du Sports Carla Qualtrough a déclaré qu’ aucun engagement financier n'a encore été confirmé .

La Ville dit maintenant être mieux outillée pour obtenir du financement du secteur privé. Le directeur municipal Paul Johnson a précisé lors de la rencontre du comité exécutif que la Ville n’avait autrefois pas l’expertise en la matière.

Peu de retombées

Les retombées économiques de l’organisation des matchs pour la Ville sont peu élevées. Elles n’atteindront qu’environ 3 millions $, sous forme de taxes, d’après un plan d’affaires rendu public dans le cadre de la rencontre.

Le conseiller municipal Josh Matlow estime que la Ville ne peut pas dépenser tout l’argent et ne pas en bénéficier financièrement .