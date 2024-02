Crimes sexuels : le coordonnateur hockey d’une école aurait fait des victimes à Sherbrooke

Des accusations relativement à des crimes à caractère sexuel impliquant trois enfants de moins de 14 ans ont été déposées jeudi contre Sylvain Taillefer au palais de justice de Sherbrooke.

L'homme de 58 ans a été arrêté à Salaberry-de-Valleyfield jeudi matin. Les infractions qui lui sont reprochées se seraient déroulés à Sherbrooke et à Salaberry-de-Valleyfield entre 1986 et 1994.

Il a comparu par visioconférence. Sylvain Taillefer a été accusé de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels et d'agression sexuelle.

Selon le Service de police de Sherbrooke, l'accusé est impliqué au niveau de la communauté sportive de l'Estrie et de Montréal. Il est le coordonnateur du programme hockey au Collège Charles-Lemoyne situé à Longueuil et Ville de Sainte-Catherine.

Par courriel, la direction du Collège a indiqué avoir été informée de l'arrestation de Sylvain Taillefer et qu'il a été suspendu de ses fonctions. La direction du Collège offre sa pleine collaboration au service de police et a déjà posé des gestes afin d’assurer l’intégrité de son milieu de vie et un milieu d’apprentissage sain à l’ensemble de ses élèves , ajoute-t-on.

Le Service de police de Sherbrooke croit qu'il aurait pu faire d'autres victimes tant à Sherbrooke qu'en Montérégie. Les gens qui ont de l'information à ce sujet sont invités à contacter le 819 821-5555. D'ailleurs, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS) a été déployée. C'est la Sûreté du Québec qui coordonne l'enquête.

L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient être déposées.

Le suspect a été remis en liberté, mais il devra respecter plusieurs conditions comme de ne pas entrer en contact avec les trois plaignants et leur famille.

Sylvain Taillefer sera de retour en cour le 3 mai prochain pour la suite des procédures.