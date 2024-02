Fermeture chez Desjardins : mobilisation à Newport et Port-Daniel–Gascons

L'annonce de la fermeture prochaine des points de service des caisses populaires Desjardins de Newport et Gascons suscite la grogne. Des élus et des citoyens souhaitent agir pour que l'institution bancaire revienne sur sa décision.

Les citoyens Luc Legresley et Martin Grenier, appuyés par le maire de Chandler Gilles Daraîche, invitent la population à participer en grand nombre à l'assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien qui aura lieu le 15 avril pour faire valoir leur mécontentement.

On veut que la population se mobilise, qu’elle se déplace pour faire valoir notre position et demander la démission du conseil d’administration.

Selon M. Legresley, les membres du conseil d'administration ont failli à leur devoir en annonçant des fermetures sans consultation préalable des membres.

Le comptoir du point de service de Gascons va fermer le 28 mars. Quant aux guichets automatiques de Newport et Gascons, ils seront mis hors d'usage le 24 mai.

Le conseil d’administration a vraiment erré dans le respect et les valeurs de Desjardins , croit M. Legresley. La façon [dont] il a procédé, c’est vraiment un manque de respect envers l’ensemble des membres du secteur de Newport et Port-Daniel–Gascons.

Luc Legresley affirme que d’autres actions de mobilisation sont prévues d’ici l’assemblée générale annuelle, sans toutefois vouloir préciser lesquelles.

Selon Luc Legresley, lors de la fermeture du comptoir bancaire de Newport il y a quelques années, les administrateurs en place avaient promis de maintenir la présence de guichets durant au moins dix ans. Il juge que le conseil d'administration actuel a brisé cette promesse. (Photo d'archives)

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, joint sa voix au mouvement citoyen pour dénoncer la décision de Desjardins.

Notre population est vieillissante à Newport , souligne-t-il. C’est un service essentiel, de proximité. Les gens vont avoir à se déplacer 17-18 kilomètres pour se rendre à Chandler, il y a des gens qui n’ont pas de voiture. Il y a des personnes âgées pour qui Accès D, ce n’est pas évident.

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, déplore la décision de Desjardins. (Photo d'archives)

Après la fermeture prochaine des sites de Desjardins à Gascons et Newport, une distance de 72 kilomètres séparera les points de services les plus proches situés à Paspébiac, à l’ouest, et Chandler, à l’est.

Ça ne tient pas la route, ce n’est pas correct, c’est un manque de respect , lance Luc Legresley. Ils se foutent catégoriquement des personnes du troisième âge et des personnes restreintes dans les transports […] Tout ce qu’ils veulent, c’est de sauver de l’argent.

Une rencontre vaine entre le maire et la direction

Du côté de Port-Daniel–Gascons, un comité citoyen fait circuler une pétition dans les commerces pour demander à la Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien de revenir sur sa décision.

Le maire Henri Grenier, qui fait partie de ce comité, a d'ailleurs rencontré la direction de la caisse jeudi matin pour faire valoir cette demande.

Le président du conseil d’administration, Pierrot Joncas, souligne que les administrateurs ont analysé de nouveau la situation, sans toutefois changer de position.

On a réanalysé la demande, mais malheureusement, ça n'a pas changé notre décision. La décision est aussi difficile à prendre, mais le conseil d'administration qui se tient, solidairement, a pris la décision de faire ces fermetures-là.

Le maire de Port-Daniel–Gascons n'a pas voulu commenter l'issue de cette rencontre dans les médias avant de rencontrer les membres du conseil municipal jeudi soir. M. Grenier a tout de même fait part de sa déception face aux fermetures annoncées.

On comprend que les gens sont déçus et posent certaines actions de manifestation. On va les écouter comme on le fait depuis le début , affirme le directeur général de la caisse, Jovin Caron.

Accompagnement et service de navette

M. Caron, souligne qu'un service de navette vers le point de service de Chandler sera mis en place pour transporter les gens qui ne peuvent se déplacer eux-mêmes.

Quand le comptoir caissier de Gascons va fermer en mars, on va avoir de l'accompagnement au besoin, [pour] les gens qui n'ont pas de véhicule, qui ne sont pas en mesure de se déplacer, comme les personnes âgées ou à mobilité réduite , précise M. Caron. On a quelqu'un avec qui on a fait une entente dans la région qui va pouvoir raccompagner les gens.

Selon M. Caron, ce service sera offert aussi longtemps que nécessaire, en fonction des besoins exprimés par les membres.

D’ici la fermeture définitive du point de service, en mai, à Gascons, il précise que des employés seront sur place pour accompagner les usagers qui auraient besoin d’aide avec le guichet ou encore pour utiliser l’application en ligne Accès D.

La directrice générale de la section Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ), Marylin Arsenault, précise que son organisation peut également venir en aide aux personnes qui peinent à utiliser les services bancaires en ligne à travers des formations.