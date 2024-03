Sherbrooke compte plus de 40 % des causes abandonnées au Québec pour délais déraisonnables

Près de la moitié des causes criminelles qui ont avorté au Québec dans les deux dernières années en raison de délais déraisonnables concernent des dossiers inscrits au palais de justice de Sherbrooke. Si des mesures sont mises en place pour améliorer ce bilan, cette situation n’est pas sans conséquence sur les victimes et les accusés.

Ce sont 53 des causes sur les 122 qui ont été abandonnées dans la province du 1er avril 2021 au 31 décembre 2023, soit 43 %, qui étaient inscrites dans le district de Saint-François, à Sherbrooke.

Ces arrêts sont survenus dans plusieurs types de dossiers, qui incluent entre autres des accusations de conduite avec les facultés affaiblies, de trafic de stupéfiants et d'agression sexuelle.

En raison de son devoir de réserve, le juge coordonnateur n’a pas souhaité accorder d’entrevue à Radio-Canada pour expliquer la situation.

Deux avocats avancent cependant que les causes des délais sont probablement multiples. Plusieurs dossiers de palais de justice d'ailleurs dans la région, dont Granby et Lac-Mégantic, seraient entre autres parfois traités à Sherbrooke.

Il y a de plus en plus d'exigences au niveau des lois, des tribunaux spécialisés. Ça crée malheureusement des problèmes au niveau de la gestion du temps de Cour. Les procès prennent de plus en plus de temps, malgré qu'il y a des admissions, malgré que les avocats de la défense et de la couronne ont, je crois sincèrement, amélioré leur relation de travail les uns envers les autres , souligne l'avocat au Bureau d'aide juridique Marc-André Champagne.

Depuis 2023, je devrais dire, on a vu beaucoup de ces requêtes-là [de délais déraisonnables] être présentées à la Cour et être souvent non contestées par la poursuite. [...] Maintenant, les raisons à la base de ces délais-là sont toujours les mêmes. C'est un manque de ressources, ni plus ni moins, que ce soit un manque de personnel, un manque de salles.

Délais aux lourdes conséquences

Cette situation a des conséquences sur les victimes, mais aussi sur les accusés.

Dans certains cas, ces derniers ne sont jamais blanchis. Quant aux victimes, elles n'obtiennent pas justice.

Le problème inquiète le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Estrie.

J'ai d'ailleurs des femmes qui m'ont téléphoné cette semaine pour dire : "j'ai vu que ça avait été médiatisé, qu'on parle de ces arrêts de procédure là, et j'ai peur que ça arrive. Je vois que ça fait longtemps que mon dossier est en cours" , souligne l'intervenante aux communications au CALACS Estrie, Kelly Laramée.

Parfois, j'ai vu des situations où par exemple, l'accusé va faire des choses pour que les délais soient plus longs, va retarder, va déplacer des dates. Puis après ça, nous, on se retrouve avec des victimes qui vivent une énorme anxiété, une énorme peur , ajoute-t-elle.

Des conditions de travail à améliorer?

Des intervenants du système judiciaire tentent d'améliorer la situation.

Un nouveau poste de juge a été créé à Sherbrooke, et une procureur a maintenant comme rôle de coordonner les dossiers au ministère public.

Le président régional du Syndicat de la fonction publique du Québec croit toutefois qu’il faudrait aussi nettement améliorer les conditions de travail des greffiers. Le recrutement serait difficile, alors que des postes ne trouveraient pas preneurs.

Des greffiers portaient d'ailleurs des chandails de leur syndicat en guise de moyen de pression jeudi lors du passage de Radio-Canada au palais de justice.

Le ministre [de la Justice] Jolin-Barrette, qui a nommé récemment plus de juges en disant "comme ça, on va pouvoir faire avancer les causes." Mais si on n'a pas de greffiers-audienciers, de techniciens en droit, on a quand même une problématique. Les juges ne fonctionnent pas tous seuls , lance le président régional du Syndicat de la fonction publique du Québec, Frédérick Dagenais.

Un plan d’action a été adopté en 2023 par la Table Justice-Québec pour adopter des mesures visant à réduire les délais.

Dans un courriel à Radio-Canada, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a par ailleurs indiqué que la situation des délais judiciaires peut varier d’un point de service à l’autre et est évolutive.

Le DPCP est déterminé à prendre toutes les mesures à sa disposition pour mener à terme les poursuites qu’il intente dans le respect des délais judiciaires. Nous participons activement aux efforts concertés de tous les partenaires à la recherche et à la mise en place de solutions durables au bénéfice de l’ensemble de la société, dont notamment les personnes victimes , a-t-il ajouté.

Rappelons que la très grande majorité des causes cheminent à l'intérieur des paramètres fixés par l'arrêt Jordan et connaissent leur dénouement judiciaire. Nous invitons les victimes à dénoncer et à demeurer engagées dans le processus judiciaire. Elles peuvent toujours compter sur le dévouement des procureurs qui continuent à les accompagner et à répondre à leurs préoccupations tout au long du processus judiciaire.

Avec les informations de Thomas Deshaies