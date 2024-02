Zone piétonne révisée : des commerçants soulagés, d’autres mécontents

Les changements annoncés à la zone piétonne de Rouyn-Noranda, désormais concentrée autour de l’avenue Principale, réjouissent plusieurs commerçants. D’autres, au contraire, regrettent déjà l’ancienne formule.

C’est ce qu’indiquent une demi-douzaine d’entrepreneurs rencontrés dans leur commerce de la rue Perreault Est, jeudi matin. Parmi les satisfaits, plusieurs avaient exprimé l’été dernier leur opposition envers la formule de la zone piétonne. D’autres critiques dénonçaient les modes de consultation de la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Rouyn-Noranda.

Pour moi, c’est très très satisfaisant, mentionne Martine Leclerc, propriétaire de La Hutte aux Herbes. C’est aussi le cas pour mes clients, dont la plupart font du sport. Je leur vends des produits qui viennent en pots de sept livres. Quand tu en achètes trois ou quatre, tu n’as pas envie de marcher.

Ouvrir en mode plein écran Martine Leclerc a le sentiment d'avoir été entendue par la Société de développement du centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La couturière Anne-Marie Cloutier, qui a pignon sur rue au centre-ville de Rouyn-Noranda depuis plus de six ans, partage sensiblement cet avis. Assez pour retirer les affiches qui trônaient depuis des mois dans sa vitrine pour exposer les revers du centre-ville piétonnier.

On est satisfaits, mais on a travaillé très fort pour obtenir gain de cause, souligne-t-elle. Ça n'aurait pas été aussi facile si on ne s’était pas mobilisés.

Ouvrir en mode plein écran La commerçante Anne-Marie Cloutier a le sentiment d'avoir obtenu gain de cause, même si elle suggère à la Société de développement du centre-ville d'améliorer ses mécanismes de consultation. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Mme Cloutier croit que les principales activités mises en place par la SDC Centre-ville devraient faire l’objet de recherches et de consultations exhaustives pour bien saisir le pouls des boutiquiers concernés. On est quand même très contents du bon travail. La SDC a été à l’écoute , ajoute-t-elle.

On n’a jamais vécu d’été sans la zone piétonne, renchérit Samantha Martel, gérante du Shaman, la boutique voisine. C’est sûr que ça peut être intéressant pour les personnes âgées et les gens en situation de mobilité réduite. J'ai hâte de voir s’il y aura un impact pour eux, mais aussi sur le plan économique.

Nouvelle formule

La nouvelle mouture de la zone piétonne a été adoptée par la trentaine de commerçants réunis mercredi soir à l’assemblée spéciale des membres de la SDC du centre-ville.

Réduit à six semaines, le centre-ville piétonnier sera largement limité à l’avenue Principale. Il sera toutefois étendu aux rues Perreault Est et Gamble durant trois fins de semaine de l’été, soit pour le Festival d’humour émergent, la vente-trottoir et le festival Osisko en lumière.

Ça coûte extrêmement cher de faire une zone piétonne. C’est avec la cotisation des membres, avec les budgets que la Ville nous donne, les budgets qu’on peut aller chercher des commanditaires , signale Gabrielle-Ann Leduc, présidente de la Société de développement du centre-ville de Rouyn-Noranda.

On s’est dit qu’en bas de six semaines, ça n'en vaut pas la peine. Je ne pense pas que les commerçants et les restaurateurs feraient de belles terrasses pour trois semaines.

Ouvrir en mode plein écran Gabrielle-Ann Leduc affirme que le nouveau concept a bien été accueilli par les membres de la Société de développement du centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

C’est le fun qu’on ne se soit pas tous exclus et qu’on reste inclus dans la zone , rajoute Anne-Marie Cloutier.

Martine Leclerc souhaite pour sa part que la SDC Centre-ville conservera des fonds pour donner un peu d’amour aux rues qui ne seront pas piétonnières. J’espère que la rue Perreault demeurera invitante avec des lumières, des bancs et des poubelles , suggère-t-elle.

Des mécontents

L’enthousiasme de certains n’efface pas l’amertume éprouvée par d’autres. Certains propriétaires, comme Suzanne Villeneuve, sont déçus d’être exclus de la zone piétonne. Mme Villeneuve est à la tête de l’atelier-boutique ArtiZann.

Ouvrir en mode plein écran Suzanne Villeneuve regrette les changements annoncés mercredi soir par la SDC centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

« Je suis bien déçue. Ça m'apportait beaucoup de nouveaux clients, fait-elle part. Et je ne suis pas ouverte les fins de semaine, alors je ne pourrai pas en profiter [lors des trois transitions piétonnières]. »

Je crois que ceux qui étaient contre se sont un peu mis dans l’embarras. Ce ne sera pas meilleur pour eux. Il y a beaucoup plus de gens qui marchent sur la rue Perreault lorsqu’elle est piétonne.

Ouvrir en mode plein écran Emie Sirard, copropriétaire de L'Atelier Quarante et Un, estime que les activités de son commerce demeurent stables, zone piétonne ou non. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier