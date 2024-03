Deux anciens présidents de caisses populaires veulent sauver le guichet de Durham-Sud

Deux anciens présidents de caisses populaires montent aux barricades contre Desjardins. À l'instar des citoyens et de la mairesse de Durham-Sud, Sylvie Laval, ils souhaitent faire reculer l'institution financière qui fera disparaître l'unique guichet automatique de leur communauté le 8 mars prochain.

Denis Tanguay et Guy Desmarais ont déposé une pétition d'environ 500 noms dans l'espoir d'annuler la décision qui équivaut, selon eux, à laisser tomber la communauté.

C'est une décision possiblement arbitraire et cavalière d'une certaine façon parce que ça a été fait, à mon avis, en catimini

On est dans une municipalité qui est loin des autres centres. Il faut que Desjardins maintienne ce guichet-là le plus longtemps possible , a expliqué Guy Desmarais.

Selon les deux hommes, la santé financière de Desjardins permet hors de tout doute à l'organisation de maintenir ce service.

J'étais plutôt fâchée et je le suis encore. J'ai beau comprendre qu'il y a des décisions d'affaires qui se font, mais le fait est que dans une petite municipalité un guichet automatique est crucial , a renchéri la mairesse de Durham-Sud, Sylvie Laval.

Desjardins garde le cap

Malgré cette levée de boucliers citoyenne, la décision est irrévocable, affirme le directeur général de la Caisse du Val-Saint-François, Dominic Gagnon.

À Durham-Sud c'est 36 % de transactions de moins qu'on a depuis 2019, a mentionné le directeur général. La pandémie a accéléré les choses, mais on voit que ça continue d'année en année. Le conseil d'administration a pris la dure décision de retirer le guichet automatique.

Un argument qui ne tient pas la route pour Denis Tanguay. Desjardins nous mentionne qu'il y a eu une baisse d'achalandage après la pandémie. L'économie aussi a subi une baisse après la pandémie. Laissons-nous le temps un peu de repartir tout ça. C'est pour ça qu'on leur demande un certain délai.

Desjardins promet d'accompagner ses membres dans cette transition. Les opposants à cette disparition du service promettent de continuer les pressions et songent même un éventuel recours collectif.