Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé jeudi à Thunder Bay un investissement de 20,7 millions de dollars pour accélérer la construction de plus de 600 nouveaux logements dans la ville au cours des trois prochaines années.

Dans un communiqué de presse, le cabinet du premier ministre a indiqué que l'argent provient du Fonds d'accélération à l'habitation du gouvernement

Le communiqué indique que la Ville transformera les propriétés vacantes et sous-utilisées du centre-ville en nouveaux logements.

L’argent est accompagné de plusieurs engagements de la part des autorités municipales :

Changement de zonage de zones commerciales.

Accélération des autorisations de développement.

Ajout de mesures d'incitation et de subventions pour faire démarrer davantage de projets de logement.

Création d'une équipe chargée de recommander des changements systémiques.

Collaboration avec des organisations à but non lucratif, des organisations communautaires, des groupes de défense et des constructeurs de logements.

Lorsque l'on parle des défis auxquels sont confrontées les plus grandes villes et les plus petites communautés isolées, il faut savoir qu'il n'existe pas de solution unique qui permette de résoudre tous ces problèmes , a déclaré M. Trudeau.

Le premier ministre était accompagné du maire de Thunder Bay, Ken Boshcoff, et de la députée de Thunder Bay –Supérieur Nord, Patty Hajdu, qui est également ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor.

La Ville avait demandé 45,6 millions de dollars du gouvernement canadien en novembre afin de faciliter la construction de plus de 2100 logements.

D'après un reportage d'Alex Brockman de CBC