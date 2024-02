La perte de services en santé inquiète dans la MRC Abitibi

La perte du service des chirurgies vasculaires à l’hôpital d’Amos préoccupe les élus de la MRC Abitibi. Les maires y voient un pas de plus vers une détérioration des services de santé de proximité sur leur territoire.

Les élus sonnent l’alarme. Ils déplorent que des citoyens doivent souvent parcourir 600 kilomètres vers Montréal quand des soins ne sont plus offerts dans la région, comme c’est dorénavant le cas avec la chirurgie vasculaire. Une situation qu’ont déjà dénoncée le maire de Malartic, Martin Ferron, et le conseiller municipal Robert Julien, de la Ville d’Amos.

Selon le préfet suppléant de la MRC Abitibi, Guy Baril, l’accès à des services de santé de proximité doit être une priorité pour tous, à commencer par le ministère de la Santé et son ministre, Christian Dubé. Les élus municipaux sont prêts à discuter de pistes de solutions.

On est très inquiets de la situation actuelle. On sent que notre système de santé est très fragile, que ce soit au niveau du personnel, des médecins de famille, des spécialistes et surtout des services de proximité. Pour nous, c’est important et même essentiel. Ça doit demeurer une priorité de tous les partenaires et de tous les organismes impliqués sur le territoire de la MRC Abitibi et même de la région , souligne M. Baril.

Ouvrir en mode plein écran Guy Baril, maire de Landrienne et préfet suppléant de la MRC Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les élus plaident pour la mise en place d’incitatifs afin d'attirer des spécialistes, mais aussi des médecins de famille et d’autres professionnels de la santé.

Il y a des efforts, mais on sent très bien qu’au niveau du personnel que sont les infirmières et tous les autres qui gravitent autour des médecins, il y a une fragilité importante sur notre territoire.

Moderniser les équipements

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue a reconnu qu’il n’était pas parvenu à recruter un chirurgien général avec une spécialisation au niveau vasculaire. Guy Baril craint que la désuétude des infrastructures et des équipements puisse nuire à ces efforts de recrutement.

Si on veut attirer des médecins, surtout des médecins spécialistes, il est important qu’on mette à leur disposition des équipements et des infrastructures de qualité, à la fine pointe. Parce que pour que quelqu’un vienne travailler dans la région, il y a l’attrait du milieu, mais aussi l’attrait des conditions de travail , estime-t-il.

M. Baril souhaite donc une annonce rapide pour la modernisation des blocs opératoires dans la foulée des travaux d’agrandissement de l’hôpital d’Amos.

On est dans un contexte où des orientations budgétaires se prennent, où il y a des volontés d’améliorations. On rappelle que des travaux de rénovation de l’urgence ont été annoncés, on parle du bloc opératoire, mais il n’y a pas encore eu d’annonce. On aimerait qu’il y ait un jumelage des rénovations de l'urgence et du bloc opératoire, parce que les deux vont ensemble, selon nous , mentionne Guy Baril.

Ce dernier affirme que la modernisation des blocs opératoires est essentielle au maintien du centre de traumatologie en Abitibi-Témiscamingue.