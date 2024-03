Deux horizons variés s'étendront sur la scène de l'église Next Church de Kingston vendredi soir alors que le groupe jazz manouche Django's Kitchen et le chanteur folk Jonathan Davies présenteront un programme double.

D’un côté, il y a la guitare jazz dont l’inspiration vient du milieu du siècle dernier : Django’s Kitchen est une formation de copains qui partagent leur passion pour le guitariste français Django Reinhardt.

Ray Desrosiers, accordéoniste amateur, est dans la formation depuis dix ans. Il résume ainsi la musique qu'il produit avec ses compagnons : C’est plus smooth et moins rapide que l’original, puisqu'on n’est pas professionnel, mais on reste fidèle au genre.

Le groupe, qui connaît bien le lieu où ils vont se produire, aime l'église Next Church pour l’aspect intime et très acoustique qui donne une ambiance personnelle aux concerts , explique Ray Desrosiers.

L’ambiance sera bien différente lorsque Jonathan Davies prendra la scène. Lui définit sa musique comme un peu folk, un peu inspirée de la musique de chansonnier. En même temps, l’auteur-compositeur interprète apprécie développer des idées musicales . Il y a donc des surprises en perspective.

Jonathan Davies sera sur la scène de Kingston ce vendredi 1er mars.

Au carrefour entre anglais et français

L’événement de vendredi soir est identifié English friendly sur le site du Centre culturel Frontenac, qui a mis sur pied l'événement. Ça tombe bien : Django’s Kitchen et Jonathan Davies incarnent chacun à leur manière l’orée entre les deux cultures.

Ray Desrosiers est né au Québec, mais à l’âge de 5 ans, il a été envoyé en Ontario où l’enseignement en français n’existait pas encore. Il a donc grandi en anglais et a perdu peu à peu l’usage de sa langue maternelle.

Par la suite, il s’est marié à une Québécoise puis sa fille a été dans la première école francophone de Kingston et c’est ainsi que le français, aux côtés de l'écolière, a repris le chemin de la maison.

Avec ses enfants, qui s’adressent à lui en anglais et à son épouse en français, il s’amuse d’avoir réuni les deux solitudes sous le même toit.

Pour Jonathan Davies, le français est venu dans sa vie de jeune adulte il y a 20 ans en Alberta. À l’époque, il écrivait déjà des chansons en anglais, mais il apprenait la seconde langue officielle, par curiosité.

C’est comme ça que j’ai appris l’existence d’un concours pour musiciens d’expression française , explique-t-il. C’est ce qui m’a donné envie de relever le défi , ajoute-t-il.

En 2023, le musicien a sorti son premier album en français, La lumière entre par en dedans. Ce soir, à Kingston, la musique promet de dépasser les mots.