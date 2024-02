La Ville de Hamilton demeure muette alors que la panne informatique persiste

La panne informatique qui frappe Hamilton depuis dimanche force le conseil municipal à reporter ses réunions et le personnel à traiter les demandes des citoyens à la main.

Des douzaines de services municipaux, tels que la délivrance de permis de construire, de licences de mariage ou les résultats des inspections de santé publique, demeurent inaccessibles depuis dimanche. Les lignes téléphoniques de la Ville ne fonctionnent pas non plus, sauf celle pour l'assistance au public.

Ouvrir en mode plein écran L'application municipale de suivi des autobus ne fonctionne pas depuis dimanche. Photo : CBC / Bobby Hristova

Mercredi, les membres du conseil municipal se sont réunis à huis clos pendant près de trois heures. À leur sortie, les élus ont remis toutes leurs réunions en raison des circonstances extraordinaires , selon les mots de la mairesse, Andrea Horwath.

Puisqu'Internet ne fonctionnait pas à l’hôtel de ville, les élus ont voté à main levée pour mettre fin à la réunion.

La Ville avare de détails

Nous prenons la situation très au sérieux et faisons appel à une équipe d’experts spécialisés en cybersécurité pour enquêter et minimiser l’impact , affirme la directrice municipale de Hamilton, Marnie Cluckie dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la Ville.

Les autorités municipales ne diffusent aucun détail sur la nature de l’incident, évitant même d’utiliser le terme cyberattaque . Aucun détail sur de potentielles fuites de données personnelles n’a été partagé. La ville se doit d’être sensible à quelles informations elle peut partager, rappelle Mme Cluckie.

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse pense que les équipes d'intervention ont probablement recommandé à la Ville d'éviter de divulguer des détails sur la cause de l'incident à la population. Mais, en même temps, la population, il faudrait qu'elle soit un peu plus rassurée face à ce qui en est la cause , poursuit-il.

Si la Municipalité affirme avoir contacté la police, le service policier de Hamilton dit ne pas avoir été contacté dans une quelconque capacité d'enquête et qu'elle [la Ville] n'avait pas demandé [son] aide .

Ni la Gendarmerie royale du Canada, ni le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario ne sont impliqués dans l’affaire.

Impacts réels sur les citoyens

La panne informatique a des répercussions directes sur les services aux citoyens.

La résidente Abby Miller a témoigné à CBC Hamilton qu'elle et son partenaire reçoivent de l'aide sociale et qu'ils attendaient depuis des jours la confirmation que la Ville déposerait leurs paiements dans leurs comptes bancaires d'ici la fin du mois.

La Ville a confirmé dans un communiqué mercredi après-midi que les paiements de soutien seraient versés jeudi. Elle a précisé que son personnel ne peut être joint par téléphone ou en ligne.

Ouvrir en mode plein écran Les systèmes téléphoniques et de courriel de Hamilton sont perturbés par un « acte de cybersécurité », indique la Ville. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Mme Miller aurait préféré recevoir une mise à jour plus tôt, ne serait-ce que pour tenir compte des préoccupations des résidents concernant le versement de leurs revenus mensuels par le biais du programme L’Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Évidemment, c’est une situation sans précédent, mais ils doivent avoir conscience que bien des gens ont peur , a-t-elle affirmé à CBC Hamilton.

Toutes les lignes téléphoniques de la ville sont inaccessibles en raison de la panne. Une ligne téléphonique dédiée aux citoyens est toutefois offert au 905-546-2489, mais la Ville prévient que les temps d’attente sont très longs.

Avec des informations de Samantha Beattie, de CBC News