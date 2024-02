Le CIUSSS devient un centre de référence régional pour la recherche sur les maladies rares

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient le titre de Centre de référence régional interdisciplinaire pour les soins et la recherche en maladies rares.

L'annonce a été faite à l'ouverture de la deuxième Journée des maladies rares. L'événement a réuni une centaine de personnes jeudi venues faire le point sur les avancées scientifiques dans leur discipline respective.

Selon la directrice des soins infirmiers de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation au CIUSSS , Isabelle Boulianne, le CIUSSS de la région est le seul en dehors des grands centres à obtenir cette désignation.

S’il n’y avait pas eu de CORAMH (Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires), s’il n’y avait pas eu d’université, s’il n’y avait pas eu de Pierre Lavoie, s’il n’y avait pas eu tous les partenaires, on n’en serait pas là aujourd’hui. Cette contribution-là va se poursuivre à travers le centre de référence.

Publicité

Le CIUSSS espère que ce titre lui permettra d'obtenir des budgets ou des projets de recherche supplémentaires au cours des prochaines années.

Un nouveau test pour dépister le diabète MODY2

Un projet de recherche sur le diabète MODY2 a été présenté jeudi matin à la Journée des maladies rares. Les chercheurs Karine Tremblay, de l'Université de Sherbrooke, associée au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Samuel Legeay, chercheur invité de l'Université d'Angers, souhaitent améliorer le diagnostic de ce diabète rare.

Le projet nommé IMOgène vise à implanter un test qui a été développé au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à l'offrir dans les cliniques médicales. Les médecins qui soupçonnent un patient diabétique de souffrir de ce type de diabète peuvent faire une demande pour un test génétique.

Quand on est identifié MODY2, la marche à suivre au niveau clinique, généralement c’est d’arrêter les traitements, donc ces gens-là se retrouvent à prendre des traitements inutilement et ça a eu des conséquences sur leur assurabilité et tout ça , explique Karine Tremblay.

Les médecins seront mieux renseignés sur le diabète MODY2.

Le projet c’est qu’on puisse former les médecins de famille au diagnostic et à la prise en charge du diabète MODY2 pour qu’ils puissent rendre accessible beaucoup plus facilement ce test , mentionne Samuel Legeay.

Avec les informations de Claude Bouchard