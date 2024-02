Des chercheurs ont détecté l'ADN de champignons Blastomyces, qui causent une infection nommée la blastomycose, dans un échantillon provenant de la Première Nation de Constance Lake, dans le Nord de l’Ontario, grâce à un test PCR. Il s’agit selon eux d’une percée scientifique majeure.

Une épidémie de blastomycose a frappé cette communauté autochtone située près de la Ville de Hearst en 2021 et 2022, faisant 5 morts et infectant plus de 50 personnes.

Selon un communiqué, la Première Nation a fait appel au groupe de services environnementaux Four Rivers, qui dessert les Premières Nations membres du conseil tribal Matawa, et à l'Université Laurentienne pour trouver la source.

Un grand défi, car ces champignons sont très difficiles à détecter dans l’environnement.

Les Blastomyces sont également impossibles à éliminer, selon le communiqué.

Pour arriver à détecter l’ ADN des champignons, les chercheurs ont utilisé un protocole d’échantillonnage et d’analyse développé par l’Université du Minnesota.

Il s'agit seulement de la 2e fois que des Blastomyces ont été isolés de l'environnement en Ontario, la première fois étant dans les années 80, et la première fois qu'ils sont détectés dans la province grâce à un test PCR.

La découverte de Blastomyces ne change rien au fait qu’ils sont présents ou ont été présents [à Constance Lake], nous le savions déjà en raison de l'épidémie , explique la directrice générale du groupe Four Rivers, Sarah Cockerton.

Ce qui change, c'est notre capacité à progresser dans notre compréhension de la maladie.

Cette première étape d'identification positive d'un échantillon de Blastomyces a confirmé les inquiétudes de la communauté et lui rappelle qu'il n'est pas question de baisser les bras lorsqu'il s'agit du bien-être des membres de la communauté , peut-on lire dans le communiqué.

Publicité

On nous a dit que c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin , a déclaré le chef de la Première Nation de Constance Lake, Rick Allen. Nous ne pouvions pas accepter cela. Nous avons persisté.

Nous continuerons à travailler pour trouver les ressources nécessaires afin que la recherche sur la blastomycose soit une priorité. […] Des vies en dépendent , a ajouté le chef.

Le communiqué souligne d'ailleurs l'importance de la recherche environnementale menée par les Premières Nations.